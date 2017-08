En medio de la paralización del servicio de colectivo urbano por la rescisión unilateral por parte de la empresa San Francisco para con el municipio, los propietarios de esta última salieron a denunciar por medios de San Juan, de donde son oriundos, que fueron coimeados en la Capital riojana.

En una entrevista publicada por el diario Tiempo de San Juan, el presidente de San Francisco, Juan Cruz Igualada, fue consultado si en algún momento fue coimeado y su respuesta fue por la positiva.

“No sabés lo que es La Rioja”, le respondió al matutino y ante la repregunta, sentenció que “claro, y porque yo no cedo no me actualizan la tarifa”. Luego, sobre esto último ironizó y dijo que los ediles si finalmente lo aprobarían “después te pasan la gorra”, aunque dijo que no lo denuncia porque no tiene pruebas.

En otro tramo de la entrevista, Igualada fue consultado respecto de si existe alguna posibilidad de que sigan en La Rioja, y fue tajante al advertir que el servicio “sigue en manos del municipio no”.

Sin embargo, recalcó que si este pasa a la provincia, se sentarían a negociar: “bueno, ahí sería más normal, sería como en San Juan. Ya sería otra historia, no es hablar con gente que no entiende una apertura de costos, que son los concejales”.