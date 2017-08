El Peronismo Riojano convocó a una marcha para el martes próximo en defensa del senador y ex presidente Carlos Menem, cuya candidatura a renovar su banca recibió una impugnación ante la Cámara Nacional Electoral por parte de dirigentes de Cambiemos.

“El Peronismo Riojano en defensa de Carlos Menem” dice la solicitada publicada este domingo en algunos matutinos nacionales y que convoca a la marcha en la “Casa de todos”, sede del justicialismo en La Rioja, capital de la provincia homónima.

“No a la artera proscripción que se quiere hacer de nuestro líder y caudillo; no a un nuevo ataque al federalismo al que los riojanos tanto hemos aportado, no a las cobardes artimañas para ganar una elección, no a un nuevo golpe a la democracia que tanta sangre y sufrimiento nos costó y no al pisoteo de todos los derechos constitucionales y los preceptos fundamentales del Pacto de Costa Rica”, subraya la solicitada.

El jueves pasado, los dirigentes de Cambiemos Paulo D’alessandro y Marcela Crabbe, presentaron a la Cámara Nacional Electoral una impugnación a la precandidatura de Menen a renovar su banca de senador por La Rioja con el argumento de que el ex presidente está procesado o condenado en distintas causas, pese a que dichas condenas no están firmes.