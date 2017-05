Es que ahora hay menos productos y menos primeras marcas, reemplazadas por otras ignotas. Por ejemplo se reemplazó la leche ‘La Serenísima’ por la marca ‘Armonía’. Además, al no haber controles oficiales, los super e hipermercados incumplen con la lista, como pasa en La Rioja.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) comparó las canastas de productos del plan Precios Cuidados de las gestiones de Cristina de Kirchner y la de Mauricio Macri y halló cambios sustanciales.

El programa extendido en 2017 por el gobierno de Cambiemos tiene menos productos que la última canasta de 2015: 481 productos en mayo de 2017 contra 505 en octubre de 2015. Pero además de las modificaciones en magnitudes, se registraron “cambios cualitativos” al interior de la iniciativa antiinflacionaria. Antes los alimentos y bebidas tenía una representaba 67% de total y ahora es de 57%.

El estudio advierte por varias situaciones: se redujo la cantidad total de elementos de la canasta; se quitaron las primeras marcas; se incorporaron productos menos populares; muchas empresas salieron del acuerdo y aprovecharon para aumentar los precios; no hay correlación entre el nivel de consumo de un producto y la variedad; disminuyó la oferta de carnes y verduras, y hubo recortes de alimentos para celíacos.

“El programa ya no oficia como un sistema de precios de referencia sino que ofrece una variedad de productos muy limitada y con escasos productos de consumo masivo, permitiendo a las grandes empresas mantener sus marcas líderes y mayormente consumidas -con estrategias publicitarias detrás- por fuera del control de precios”, analizaron los expertos.

Para el CEPA existe “una “ostensible estrategia” de las compañías dirigida a colocar en el plan sus productos menos vendidos -segundas marcas-, “liberando” a sus productos más vendidos de un acuerdo de precios que ponga “techo” a los aumentos.

Eliminados

Firmas como SC Johnson & Son, Molinos Rio de La Plata, Unilever, P&G y Sancor achocaron la oferta. “Gran parte de los productos que retiran del acuerdo eran las líneas más populares de cada empresa y fueron reemplazados por otros, menos vendidos”, sostuvo el informe. Las empresas CCU, Bimbo, AGD, Canale, Papelera del Plata, Kimberly Clark y Pepsico ya ni siquiera son proveedoras de la canasta del plan.

Mastellone, por ejemplo, reemplazó la leche en sachet La Serenísima por su segunda marca La Armonía. Coca Cola quitó su emblemática bebida cola común de litro y medio y agregó la Zero, que representa apenas 10% de sus ventas. En 2017 tampoco están disponibles las gaseosas Seven Up y Mirinda, ni el queso Mendicrim de Sancor, ni el atún enlatado de La Campagnola o de Gomes Da Costa, dos de las marcas más vendidas en este rubro. También fueron eliminados el aceite Natura, Cañuelas y Cocinero.

“Es curioso que en la línea de lácteos ya no estén las dos principales marcas del rubro -La Serenísima y SanCor, que representan el 80% del mercado lácteo- en lo que refiere a la leche en sachet y en dulces de leche”, destacaron desde el CEPA.

Tras el nuevo acuerdo, en la góndola de bebidas con alcohol ya no se puede elegir las cervezas Iguana y Quilmes de litro, ni de las marcas Bieckert y Schneider. Se retiraron los vinos de mesa y hasta el Fernet. “Ilustra la reticencia de un segmento del mercado de bebidas alcohólicas -populares en Argentina, como la cerveza- para acogerse a un acuerdo de regulación de precios”, señaló el reporte comparativo.

Tres importantes marcas líderes en pañales ofrecían en octubre de 2015 una amplia variedad en Precios Cuidados, mientas que en la actualidad sólo adhirió Huggies.

“Cabe indicar que la incorporación de productos de menor popularidad no es en sí mismo un aspecto negativo, ya que uno de los objetivos originales del programa era propiciar la participación en el mercado de proveedores más chicos y ampliar la oferta. Sin embargo, cuando la incorporación de productos de menor calidad se realiza de manera paralela a la eliminación de productos líderes y se evidencia una aparición de productos de segundas marcas de los mismos grandes proveedores concentrados, el beneficio al mundo pyme y la diversificación de proveedores pierde sentido”, sentenciaron en el Centro.

Algunos de los productos reemplazados se retiraron y subieron de precio. La cola común más consumida del mundo de 1,5 litros salió de Precios Cuidados en septiembre de 2016. Hoy, se paga $ 37,16, mientras que si se hubiera mantenido dentro del acuerdo el precio sería de $ 21,51, 42% menos. En tanto, el aceite Cocinero por 900 ml salió en abril del año pasado a $ 13,86, muy inferior al valor actual de $ 28,10.

El CEPA también alertó por la falta de correlación entre el nivel de consumo de un producto y la variedad a elegir. “Es posible encontrar, por ejemplo, 20 variedades de pescado (entre atún, caballa y merluza), pero menos de seis variedades de leche en todas sus presentaciones (sachet, larga vida, en polvo), sin importar la mayor masividad y requerimiento nutritivo en las familias que tiene este producto”, expresó el trabajo al que accedió a ámbito.com.

Los productos frescos han disminuido. La canasta de carne pasó de diez a cinco cortes y la de verduras de nueve a cinco variedades. La oferta láctea también se vio “considerablemente” más reducida, al mismo tiempo que registró escalada de precios en los supermercados y centros de compra, que solo en 2016 saltó entre 40% y 45% según el INDEC. “Con esta política ya no está contemplado un producto como la manteca, y el principal producto lácteo -la leche fluida en sachet- se ofrece en una única opción de una segunda marca”, remarcaron los estudiosos.

En 2015 Precios Cuidados incluía numerosas opciones para celíacos, como el postre en polvo mousse y premezcla para panadería y repostería. Ahora, se eliminaron aguas saborizadas, las bajas en sodio, la mineral, las tapas de tarta y una manteca especial.

“La estrategia de Cambiemos ha sido fuertemente perjudicial para la potencialidad que el programa ostentaba. Vaporizó la marca Precios Cuidados como activo intangible -que los publicistas denominan valor de marca- eliminando la publicidad, los productos líderes, el compromiso oficial del Gobierno con el programa y despidiendo a la mayor parte del personal que tenía la experiencia y el conocimiento necesarios para llevar a cabo este trabajo”, concluyeron.