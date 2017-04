La empresa Edelar ratificó que aún la empresa no fue notificada de un amparo que haría extensiva una medida cautelar al conjunto de usuarios residenciales de la provincia. El vicepresidente de Edelar, Ángel Ávila, brindó una conferencia de prensa y aseguró que “resulta apresurado decir que hay un fallo adverso en contra de Edelar”.

Asimismo, sostuvo que “cuando Edelar presente el informe todo se va a aclarar”, afirmando que no hubo Audiencia Pública porque la empresa estatal no aumentó la tarifa, sino que trasladó una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación.

A raíz de la confusión generada por la difusión mediática sobre la supuesta presentación de un nuevo amparo que apuntaría a hacer extensiva la medida a todos los usuarios residenciales de La Rioja, el vicepresidente de Edelar Ángel Ávila, ofreció una conferencia de prensa para aclarar a la sociedad la real situación en contexto al incremento de las facturas del servicio de energía eléctrico, dispuesto por la Nación. En la ocasión, estuvo acompañado por el secretario general del sindicato Luz y Fuerza, Fernando Córdoba, y Ariel Allende, responsable de Relaciones Institucionales de la empresa Edelar.

Sin notificación oficial

Ávila dio a conocer que tienen conocimiento por la prensa de la presentación de otras acciones de amparo en la Justicia. “A Edelar sólo se le trasladó un expediente que se ha expedido sólo de seis personas y en el día de ayer hemos visto por la prensa, y no tenemos notificación oficial, del inicio del amparo que tendría efecto extensivo a todos los usuarios”, indicó. Al respecto, aclaró que “estas medidas precautorias en la procedencia formal del amparo son provisorias y siempre van acompañadas de la procedencia formal que es el cumplimiento de mínimos requisitos”.

De modo tal, “resulta apresurado decir que hay un fallo adverso en contra de Edelar”, enfatizó. Planteó que “una vez que se conozca el informe nuestro los jueces van a fallar conforme a derecho”. “Nosotros confiamos en la justicia, somos respetuosos de los tiempos, de las personas de la justicia”, sostuvo y a la vez consideró importante destacar “el rol que cumplen todos los trabajadores que hacen a la empresa Edelar de manera eficiente y responsable”.

Envestida contra Edelar

El vicepresidente de Edelar planteó: “estamos sufriendo una envestida, a la cual no le encontramos razones algunas, sino por el contrario, la empresa Edelar es una empresa de los riojanos, de la cual nos tenemos que sentir todos orgullosos porque nos presta servicio prácticamente ininterrumpido todos los días del año”.

Insistió en que “como hombre de derecho, y luego de haber estado 27 años en la justicia y resuelto muchos amparos, la procedencia formal solo es eso, a la cual va anexada una medida cautelar”. “Vemos esa medida como excesiva pero es una medida muy provisoria, no tiene nada que ver con el fondo de la cuestión, con el resultado del juicio. Cuando Edelar presente el informe todo se va a aclarar”, subrayó.

En cuanto a los plazos para contestar el primer amparo, dijo “si se nos vencieran los términos sobre nosotros tiene que recaer la responsabilidad correspondiente y puedo asegurar que no se han vencido los términos”. “Se vencía las dos primeras horas y se presentó el día jueves”, afirmó.

Asimismo, respecto de otro amparo insistió que la empresa no recibió comunicación oficial y dijo que cuando llegue “nos vamos a atener a esa resolución oficial y la vamos a cumplir, porque no vamos a desobedecer una orden judicial”. “Somos respetuosos de la justicia”, reiteró.

Tarifa menor a la dispuesta por la Nación

Ángel Ávila dijo: “vamos a tener la oportunidad de aclarar que el cuadro tarifario aplicado en La Rioja es el aprobado por el EUCOP y es inferior al dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación”. “Por tal razón, la empresa tiene serios problemas económicos por cuanto no puede afrontar el pago de la cuota mensual de Cammesa”, agregó.

Manifestó además que “no vamos a apelar esta medida porque la procedencia formal del amparo significa el cumplimiento de ciertos requisitos primarios, solamente de forma”. “A esa procedencia formal se le anexa la cautelar, siempre. Pero no significa que esté la razón. Por eso cuando contestemos el informe se van a aclarar todo, que no hemos realizado Audiencia Pública porque el cuadro tarifario no lo hemos aumentado, esto solamente es un pass-through, un pase de manos, todas las provincias y las distribuidoras tienen problemas, y La Rioja está pagando una energía con subsidio del Estado Provincial, mucho más barata que otras provincias”, aclaró.

Explicó que una Audiencia Pública se haría cuando Edelar aumente la tarifa, algo que no sucedió. “El aumento que hubo es un pass-through, un pase de manos, que significa que ahora Cammesa cobra otra tarifa pero nosotros no la hemos aumentado. Ni siquiera Cammesa cobra un incremento tarifario, sino que el subsidio fue quitado desde la Nación”, agregó.

Recordó que en enero del 2016 al mega lo pagábamos 65 pesos, en la actualidad 710 y el mega que se le paga a Cammesa desde el año pasado hasta ahora es más de 1.400.

Sin obras

Por otra parte, Ávila dijo que el subsidio del Estado Provincial prioriza ayudar a los usuarios residenciales, por lo que “tenemos el problema que ya no subsidia a las empresas para que haga obras”. “En algún momento esto se tiene que revertir”, indicó.

Expuso que “se hicieron muchas obras en la provincia desde que hemos tomado el control de Edelar”. “Habíamos encontrado una empresa en manos privadas desfinanciada, sin stock”, indicó. Y afirmó que “tenemos un buen sistema energético en la actualidad, pero no puedo asegurar qué va a pasar si no se invierte”.

Mensaje a usuarios

En la ocasión, también se dirigió a los 130 mil usuarios de toda la provincia y dijo que “la energía hoy está cara, hay que hacer un uso razonable”. “No es un aumento de Edelar, la distribuidora no aumentó un centavo, ni siquiera en los años anteriores”, reiteró.

“Sufrimos los embates de una política nacional que cada vez subsidia menos la energía porque recién va llegando al 50% de lo que vale la energía pero a nosotros nos aumentó un mil por ciento”, lamentó.

Explicó que “cuando contestamos el amparo hicimos un cuadro comparativo y le hacemos ver que retrotraer a esas seis personas a enero es más gravoso, porque en enero la energía no estaba subsidiada por el Estado Provincial”.

“En enero era un cuadro tarifario, en febrero la Secretaría de Energía de la Nación aumentó un 20 % que es el mes de más alto en consumo y en marzo la Secretaría nos aumenta a todos el 30%, y todavía no se hizo efectivo. Por eso el mensaje a los usuario es que hagan un uso racional de la energía”, enfatizó.

Por ultimo sostuvo: “lamentablemente nos tocó un gobierno nacional que nos quitó los subsidios de la energía. Si no, esto no pasaba”.