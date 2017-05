El intendente Alberto Paredes Urquiza realizó un llamado público a los riojanos en el marco de las elecciones del próximo domingo 4 de junio donde en la Capital, los ciudadanos elegirán a ochos candidatos a ocupar la banca en la Cámara de Diputados local.

En ese contexto, Paredes Urquiza, máximo referente de la Lista Encuentro por La Rioja fue determinante y explicó a los riojanos que “es una elección muy importante, porque podemos comenzar a cambiar los destinos de nuestra provincia, por eso pedimos a la ciudadanía que analicen sobre la provincia que queremos tener, con mejor educación, salud y con mayor autonomía para los municipios, con una mejor calidad de vida para los vecinos, para todos, que podamos llegar con mejor servicios”.

Y aclaró que “todo esto depende de una voluntad política que nuestro espacio la tiene y que la tiene apoyar el pueblo el 4 de junio, porque es el cambio verdadero que la provincia necesita”.

Además, Paredes Urquiza remarco que “existe un ciclo de gobierno que está acabado hace mucho tiempo, pero lamentablemente una minoría quiere que ese modelo siga porque son ellos los únicos beneficiados”.

El referente de Encuentro por La Rioja afirmó que “la gente ya advirtió que si necesitamos una Provincia distinta y necesaria, esa decisión no va a pasar por las personas que ya estuvieron su oportunidad, esa determinación está en las verdaderas personas que estén comprometidas con un cambio en serio, con un futuro mejor”.

El Intendente detalló que “el municipio gestionó y concretó una obra de electrificación rural que fue inaugurada recientemente por el gobierno provincial. Yo no iría a inaugurar obras que yo no hice pero capaz que otras personas puedan hacerlo sin remordimiento alguno, pero acá está la diferencia entre ellos y nosotros, porque para nosotros lo importante es que la gente tenga las obras, no quien las inaugura”.

Por último, Alberto Paredes Urquiza cuestionó que “en la casa de un candidato desfila gente para que le den dinero y hemos visto que han llegado varios camiones dando elementos intentando comprar voluntades y distorsionar un destino, pero la gente ya sabe que está siendo usada y que no es una solución definitiva a su necesidad. Por eso le pido a todos los riojanos que voten con la necesidad de tener una solución estructural y definitiva a sus problemas, que voten el cambio que todos necesitamos, un cambio verdadero, un cambio en serio”.