El gobernador Sergio Casas manifestó su enérgico repudio ante el fallo de la Corte Suprema que declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad. Sostuvo que “si no hay verdad no hay justicia y si no hay justicia no hay institucionalidad, por eso hoy más que nunca tenemos que expresar nuestro repudio a esta grave falta institucional”.

En declaraciones formuladas antes de participar de los actos de celebración del departamento Sanagasta, el mandatario reiteró que “tenemos un compromiso democrático, republicano y federal, de apoyar a un presidente que queremos que le vaya bien, pero también tenemos derecho a decir lo que nos parece mal”.

En ese sentido, expresó su preocupación y remarcó que “al pueblo riojano y argentino, le ha costado muchísimo tener que enfrentar y soportar las persecuciones y encarcelamientos, como así también el fusilamiento de 30 mil argentinos que fueron desaparecidos por la dictadura militar. Entonces esto no puede ser un borrón y cuenta nueva, porque sino, dónde quedaron las luchas de nuestras queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo”.

Por lo tanto, consideró que “si no hay verdad no hay justicia; y si no hay justicia no hay institucionalidad, por eso hoy más que nunca tenemos que expresar nuestro repudio a esta grave falta institucional, que inclusive sólo el presidente de la Nación puede hacerlo, por eso nos parece aberrante que la Corte Suprema de Justicia de la Nación instrumente el 2 x 1”.

Por otra parte, Casas declaró que llama la atención que en el voto favorable de los jueces de la Corte están los designados por este gobierno nacional. “Entonces nos parece una grave contradicción que algunos funcionarios salgan a desentenderse de la situación, cuando fueron los miembros propuestos por el propio presidente de la Nación quienes declararon la aplicación del 2 x 1, arrogándose la Corte Suprema de un poder espeluznante”.

El gobernador destacó también que “este es un hecho alarmante que nos conmueve como sociedad, una Nación donde no existe justicia se convierte en un peligro y hemos visto cómo se ha alterado la institucionalidad, entonces no tiene que haber olvido para lo que fue el genocidio de la última dictadura militar. Que la Corte Suprema de Justicia convalide el 2x1 nos parece un despropósito total y pedimos que a los responsables del genocidio les caiga todo el peso de la ley”.

“Nunca más tiene que existir en nuestro pueblo la persecución ni la aniquilación de compañeros y compañeras, ese tiene que ser un compromiso de todos”, concluyó.

Concejales

En la sesión de este miércoles también se repudió el fallo de la Corte Suprema de Justicia que concede el beneficio conocido como 2x1 a favor de los genocidas.

Mediante la declaración N° 249, que fue aprobada por unanimidad se repudia de manera enérgica el fallo caratulado “Reynaldo Bignone y otros”, que concede el beneficio del 2x1 a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad.

En este sentido se solicita a legisladores nacionales de la provincia en ambas Cámaras a iniciar un pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, quienes fallaron a favor de los genocidas.

Candidato de Cambiemos se unió al rechazo

El cabeza de lista del frente Cambiemos en La Rioja, hablamos del abogado y dirigente radical Gustavo Galván, sostuvo que “cuando el conjunto de la sociedad democrática está haciendo un esfuerzo para suturar heridas, la Corte Suprema falla a favor de quienes las abrieron”.

“Por todo eso y porque la democracia y el respeto a los DDHH son irrenunciables, rechazo enfáticamente esa sentencia antihistorica”, indicó el candidato.

NuncaMas