La empresa San Francisco, que logró que el gobierno autorice que pase de $8 a $12 el valor del servicio, sostuvo que no pedirá otra “actualización” para lo que resta del 2018. Recordemos que San Francisco mes a mes recauda además de los boletos casi $10 millones extra en subsidios que le otorga provincia y Nación.

La empresa San Francisco, concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros, salió a explicar las razones por las cuales se aplicó un incremento en el precio del boleto.

Martín Álvarez, gerente de San Francisco, brindó precisiones sobre la suba del servicio que este miércoles pasó de 8 a 12 pesos. El directivo explicó que el pedido de aumento se hizo debido a que desde mayo de 2016 no se incrementaba el boleto y también motivado por los efectos de las políticas nacionales, tales como el congelamiento de los subsidios nacionales al transporte. Álvarez dijo en primer lugar que la empresa fue la que solicitó el aumento en noviembre pasado de un boleto a 19,80 pesos y que ahora la Provincia -bajo cuya órbita se encuentra el servicio- autorizó el incremento a 12 pesos.

En este sentido, el empresario afirmó que la empresa San Francisco “no fue la que decidió el aumento sino que fue el Gobierno el que lo autorizó. “En noviembre nosotros pedimos un aumento. Presentamos una estructura de costos y solicitamos un boleto de 19,80. La presentación la hicimos ante el Ministerio de Infraestructura que es el área que tiene a cargo el control del servicio. Y anoche (por el martes a la noche) a última hora el Gobierno nos comunicó que se autorizó un aumento para llevar el boleto a 12 pesos “, afirmó el empresario.

Álvarez sostuvo además que no le corresponde a la empresa anunciar la suba del boleto sino al Gobierno. “El Gobierno es el ente de contralor y es el que maneja el transporte urbano de pasajeros en la provincia. Nosotros no somos la autoridad de aplicación para anunciar el aumento, esa es tarea del Gobierno”, aseguró.

Más adelante, el gerente de San Francisco remarcó que la empresa está llevando adelante un trabajo conjunto con el Gobierno para brindar el servicio a la población. “Estamos haciendo un trabajo conjunto con el Gobierno. Desde septiembre estamos bajo la órbita del Gobierno Provincial. En ese momento la empresa estaba en una situación de cierre inminente, se había rescindido el contrato con la municipalidad y a partir de allí venimos trabajando con el Gobierno. Nosotros queremos cumplir con el servicio, mejorarlo como ya se viene haciendo”, indicó.

Luego, Álvarez explicó que el pedido de aumento se hizo debido a que desde mayo de 2016 no se incrementaba el boleto y también motivado por los efectos de las políticas nacionales, tales como el congelamiento de los subsidios nacionales al transporte. “En noviembre a nosotros nos notifican de Nación que se iban a congelar los subsidios para este año, incluso el aumento del gasoil que la empresa compra a costos subsidiados. A eso se suma una escala salarial de UTA que ya venía con aumentos escalonados, los cuales no iban a ser acompañados por estos subsidios nacionales. Esto provocó que la empresa estuviera en riesgo de caer en una situación financiera grave y por eso se hizo este pedido de aumento. Nosotros venimos mejorando el servicio. Desde noviembre se incorporaron 20 choferes para tener más unidades en la calle. Y este incremento en la mano de obra ocupada no va a ser acompañado por los subsidios nacionales. Entonces son costos que hay que ir cubriendo”, justificó.

Por último, el empresario afirmó que San Francisco no tiene previsto solicitar otro aumento del boleto en lo que resta del año. “No se tiene previsto pedir otro aumento de tarifa por lo que resta del año. Entiendo el malestar de la gente, pero el malestar de la gente va a ser igual o peor si nosotros tenemos un servicio peor, o si sacamos menos coches a la calle, como nos pasó anteriormente”, concluyó.