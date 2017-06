Al igual que el paredismo, descartó acatar el llamado a limar asperezas del bederismo. “Estamos dispuestos a hablar con todos, con Paredes Urquiza y Felipe Alvarez, Julio Martínez, pero no con Beder”, sentenció Enrique Rodríguez, quien no pudo renovar su banca de diputado.

Acción Riojana está dispuesto a dialogar con todos menos con el bederismo. Así lo expresó Enrique Rodríguez, ex candidato a diputado por el sector del vicegobernador Néstor Bosetti. que no logró conseguir ninguno de los 8 escaños que se disputaban en la Capital riojana.

Aseguró también que no son los grandes perdedores y que seguirán trabajando en pos de “ofrecer otra alternativa antes las viejas políticas que gobiernan la Provincia”.

Rodríguez, en diálogo con Radio La Red, lamentó en primer lugar el bajo nivel de electores que hubo en la capital, mostrándose preocupado y expresando que “es un tema para analizar”.

También criticó las dadivas desde sectores oficialistas “Creemos que el electorado es justo, pero vemos con preocupación esas dos cosas, primero que la gente no va a votar. Y segundo que más que propuestas estaba a la vista que hay que hacer otro tipo de cuestiones para ganarse al electorado. Nosotros tomamos la decisión política de no dar ningún tipo de bolsón porque eso es seguir quitándole la dignidad a la gente.

En referencia al resultado electoral en el cual cosecharon un 5% de los votos dijo: “Nosotros hemos tomado otro camino que es el cambio de las viejas formas de las políticas, y sabemos que lo que no queremos para el futuro de la provincia, pero eso ha tomado color solo para 4 mil doscientas personas”.

Pero el actual Diputado también criticó al sector más votado; “Un 25% de los que han votado han tomado la propuesta del oficialismo que viene gobernando sistemáticamente La Rioja desde hace mucho tiempo”, a lo que sentenció; “van a aparecer las quejas mañana, pero bueno, ya los han votado”.

Además se mostró negativo a incluir la unidad justicialista por la que abogó Beder Herrera en conferencias de prensa tras el triunfo del PJ.

“Puedo conversar con cualquiera, menos con lo que no queremos, no queremos las viejas formas de las políticas, puedo hablar con Felipe Álvarez, con Paredes Urquiza, con Julio Martínez, con el bederismo no, sé lo que no quiero para mi Provincia” sostuvo.

Por último aseguró que el espacio Acción Riojana seguirá en plena participación política, “No creo que seamos los grande derrotados, por que hemos tomado un camino distinto que va a costar ponerlo a consideración de la gente”. Pero lo destacado es que Rodríguez fue reticente en abrir sospechas de que sectores aliados al bederismo puedan conspirar en contra de Bosetti.

“Tití es un hombre de mucho coraje que tomó posición. Si vienen por él tienen que tener un motivo, pero nosotros somos muy cautos, no creo que avancen contra la figura del Vicegobernador. Y si pasa eso estaremos plantados firmemente”, finalizó.