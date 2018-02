Tras la muerte de Emmanuel Garay, el gobierno decidió hacer fuertes cambios en la Escuela de Policía y este martes el gobernador Sergio Casas confirmó que la institución pasa a manos de una civil y queda bajo la órbita del Ministerio de Educación.

La elegida tanto por el mandatario como por el ministro Juan Luna Corzo es Ilda Lucero, fundadora del gremio docente SELaR, ex sub secreraria de Educación municipal (Capital) y ex candidata a senador suplente por el PJ.

De esta forma, se accede a un reclamo que hizo gran parte de la sociedad e incluso fuerzas opositoras como Cambiemos, que exigía que la policía deje de tener el control sobre dicha escuela.

Lucero sostuvo que buscará “formar policías bajo las normas de la democracia” y sostuvo que “nunca más” se verán ni denunciarán situaciones como las ocurridas la semana pasada que le costó la vida al cadete Emmanuel Garay y dejó internado a otra docena de jóvenes por la brutal instrucción brindada en la Escuela de Policía.