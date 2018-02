El coordinador del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, Miguel Ángel Asís, sostuvo hoy que el aumento del precio del transporte público de pasajeros, de 8 a 12 pesos, se venía anunciando desde hacía tiempo y en ese marco manifestó que hay que seguir pautas nacionales para no perder los subsidios que se otorgan y resaltó que la empresa pedía que fuera a 19 pesos. Enfatizó que desde hace 5 meses se trabaja para resolver un problema que arrastra más de 20 años y adelantó que peleará en Nación, en la reunión prevista para el 5 de marzo, boletos diferenciales para amas de casa, ex combatientes de Malvinas, monotributistas sociales y estudiantes universitarios, para poder aumentar el número de pasajeros y que el servicio pueda mejorar aún más y ser rentable. “El gasoil costaba 17 pesos en el 2016 y ahora supera los 26 pesos”, recordó.

En ese sentido, el funcionario precisó que el aumento de la tarifa del transporte se venía anunciando desde hacía tiempo, que iba ubicarse en este precio, en el rango de 11 o 12 pesos, se realizaron reuniones entre todos los actores involucrados y recordó que la empresa pedía que lo lleváramos al costo a 19 pesos, algo que es imposible, y que el último incremento se había registrado en mayo del 2016, “el año pasado la empresa le pedía a los concejales un boleto de 17 pesos, lo que fue rechazado”, resaltó.

Asís enfatizó que se debe seguir la pauta nacional en este aspecto, porque de no hacerlo no se podría contar con el subsidio y el precio sería mucho mayor. “Le pido disculpas a la gente, pero es algo que no se podía posponer”, manifestó y adelantó que “le vamos a pelear a la Nación el precio diferenciado del 50% para las amas de casa, los monotributistas sociales, para los más de 10 mil los estudiantes universitarios, los ex combatientes de Malvinas. Solo lo tienen los jubilados y los estudiantes, y los demás se mueven en las más de 130 mil motos en la Capital”.

“Ningún aumento de tarifas es agradable, pero hay una situación económica de orden nacional que afecta a la provincia”, resaltó y ejemplificó que los combustibles acuerdan un aumento a las 19 horas y a las 0 horas ya está en la pizarra de los surtidores. “Aumentan todos los productos de manera constante y nos impacta, por eso se da la movilización en Buenos Aires, además del incremento de todos los insumos que necesitan los colectivos.

Asís pidió paciencia a la gente, “no es una cuestión del gobierno provincial, sino de una política que debemos seguir a nivel nacional para poder mantener un servicio que hace 5 meses que no andaba y que arrastra un problema de más de 20 años” y señaló que se está trabajando para mejorar, con frecuencias acordes y obras de garitas.

El Coordinador recordó que en mayo del 2016 el gasoil costaba 17 pesos y hoy supera los 26 pesos, y todos los insumos registran subas de hasta un 90%. “Esto se suma para que el costo del boleto sea cada vez mayor”, remarcó y explicó que el subsidio del gobierno provincial compensa solamente la falta de ocupación de los colectivos, que solamente funcionan a tope en horarios pico.

También manifestó que se está trabajando en materia de facilitar a la gente mejoras en la carga de la tarjeta Sirve, con la apertura de bocas de expendio en diferentes partes de la ciudad y acotó que la Nación tiene previstos aumentos en los meses de abril y septiembre, “pero vamos a plantearle que la tarifa en la provincia no puede modificarse a lo largo de este año y la idea es poder contar con la tarjeta Sube, porque actualmente si sube un jubilado, la tarjeta Sirve le paga a la empresa 6 pesos, mientras que la tarjeta Sube le paga los 12 pesos que corresponden al boleto completo, esos son los beneficios que da la Nación y buscamos poder alcanzar y en vez de costar 8 pesos, a la mayoría de la gente le va a costar 6 cuando logremos todo lo que nos planteamos, para lo cual necesitamos un poco de tiempo”.

Puso en evidencia el problema que significan las 130 mil motos circulando en la Capital, con demoras en el tránsito, falta de seguros, los costos de salud pública en los accidentes, los costos de mantenimiento de las motos y resaltó que se busca lograr que el servicio sea atractivo para la gente, que lo prefiera antes que otras alternativas.

Además insistió en los beneficios que traería para los usuarios poder contar con la tarjeta nacional Sube, y adelantó que se analiza la posibilidad de contar con una central de transferencia de pasajeros, que podría estar en la UNLaR o en la plaza 9 de Julio, donde más colectivos se concentran, para que por el mismo costo o del 50%, un pasajero pueda tomar otro colectivo en un plazo de tiempo determinado y continuar su viaje sin necesidad de abonar dos pasajes.

Por otra parte destacó que “hay que asistir a los barrios que no lo están y que los colectivos sean remisses en los barrios, y establecer nuevos recorridos más rápidos, para brindar mejores servicios”, a la vez que se trabaja en una aplicación de teléfonos celulares para controlar las frecuencias de los colectivos.