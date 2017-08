Lo dijo Sergio Casas al ratificar la versión de que Nación les pidió analizar la idea de reducir la planta estatal para bajar su déficit fiscal. Además, manifestó que La Rioja no tendría déficit Casa Rosada devuelve el punto de coparticipación perdido en los ‘80, que a su entender significarían $5.600 millones al año para la provincia.

El gobernador Sergio Casas aseguró que la provincia de La Rioja no aplicará ni practicará políticas públicas que afecten a los trabajadores estatales, tal como se sugirió desde la Nación y adelantó que el 3 de agosto los gobernadores justicialistas realizarán un planteo para pedir que se trate a todos con la misma vara, en referencia a los 35 mil millones de pesos que la Nación le dio a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal para que ejecute su presupuesto. También precisó que el punto de coparticipación arrebatado en el 88, alcanzará en el mes de octubre, los 5.600 millones de pesos.

En ese sentido, el mandatario puntualizó que “es cierto que hubo sugerencias y conversaciones para que la provincia reduzca su planta de empleados públicos” y resaltó que “en el año 88 nos arrebataron un punto de la coparticipación, que al año pasado significaban 4.500 millones de pesos, y en el mes de octubre, el índice señala que serán 5.600 millones de pesos, es algo que voy anticipando para que luego no salgan con otros números desde la oposición”.

El titular del Ejecutivo recordó que “después de idas y vueltas, el año pasado colocaron 2.500 millones de pesos en el presupuesto nacional, pero nos siguen liquidando o compensando, sobre la base de 1.850 millones y debemos ir semana a semana para que se carguen, y esa diferencia de 600 millones aún no fue generada y trasladada, porque el Jefe de Gabinete de la Nación no firmó la resolución, pese a que pasaron varios meses desde la sanción del Presupuesto del año 2017 y espero que terminen con eso, porque es un trámite menor, frente a una ley”.

“Desde la Nación nos reconocen la situación de atraso, pero también nos dijeron que deberíamos ir pensando en la forma de ver como ajustamos algunas cuestiones, retiros voluntarios o algo similar y le dijimos al ministro de Economía de la Nación, Nicolás Dujovne, que a La Rioja ya no tienen más que ajustarle. Es imposible”.

“La Nación tiene la obligación de venir a las provincias a brindar política públicas, para eso lo votaron”, señaló, tras lo que puso en consideración que “hay varias cuestiones que deben tenerse en cuenta, como que la provincia es la única que no se adhirió a la lay anti motín y eso no fue valorado a nivel local, y hay que difundirlo más, como a varias de otras disposiciones, no vamos a adherir ni practicar políticas que vayan contra los empleados públicos”.

El Gobernador remarcó que “planteamos lo que es justo, lo que nos corresponde, a Buenos Aires le dieron 35 mil millones de pesos, es algo con lo que no estamos en contra, pero que nos den a nosotros los 4500 que nos corresponden” y agregó que “fuimos con los gobernadores a plantear esto, queremos que nos vaya bien a todos, que nos incluyan, el 3 de agosto vamos a reunirnos para hacer conocer esta situación”.

“Podemos seguir adelante gracias a que administramos de forma austera y responsable, pero a varios gobernadores el agua ya les llega al cuello, aumentan los precios, sube el dólar, hay cierre de fábricas, los trabajadores están con incertidumbre, es una situación que debe terminar”.