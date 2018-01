El ministro de Producción y Desarrollo Económico de la provincia, Fernando Rejal, manifestó este jueves, ante las críticas de la Cámara Riojana de Productores (CARPA) por las políticas energéticas que lleva adelante el gobierno provincial, que justamente sino fuera por los aportes de la provincia, con el subsidio a la tarifa eléctrica, más el acompañamiento con elementos y herramientas para el levantamiento de cosechas y poder soportar las contingencias de la sequía, el granizo, entre otras adversidades, los productores no hubieran podido seguir adelante con sus producciones, porque en aporte nacional en todo este tiempo fue nulo.

“Por eso sorprende su actitud”, manifestó y lo atribuyó a una clara intencionalidad política y señaló que el planteo de CARPA no representa el sentir de los productores, en especial de la zona donde están radicados.

En ese sentido, el funcionario destacó que “me sorprende la nota que publica CARPA, donde señalan que han visitado a gente del gobierno nacional pidiendo una rebaja en las tarifas, criticando la política energética de nuestra provincia” y señaló que “justamente es la provincia la que, para amortiguar el impacto que causa en los productores la suba de la energía dispuesta por la Nación, la que subsidia la tarifa, algo que no se da en ningún otro lugar del país, lo que permite hacer viable la producción”.

“Nuestro Gobernador entendió que de lo contrario se ponía en peligro la producción de la provincia, por eso sorprende que fueran al organismo que dispuso la suba, al que tantas veces pedimos audiencias y gestiones para que no subieran la energía para los regantes y son quienes reciben a los productores y no dan cuenta de todo el trabajo que se vino haciendo por parte de la provincia”.

“Esto lo atribuyo a una intencionalidad política, no tiene otro sentido que no sea posicionar al gobierno nacional en la provincia, usando a los productores, y los usan porque no hay una sola medida de la Nación que no haya atentado contra las producciones y la economía local, el incremento energético superó el 1000 % y eso causa que los productores tengan las facturas más altas y si pudieron seguir regando es porque el subsidio provincial incluyó también a los regantes y la provincia paga y se hace cargo de un 35% de la tarifa de riego”, resaltó Rejal.

Luego acotó que “en el 2017 pasamos una emergencia hídrica y por granizo y por sequía, que destruyeron gran parte de la producción y no recibimos un solo centavo desde la Nación, mientras que la provincia asistió en todos los casos a los productores para que puedan seguir adelante, además de herramientas que permitieron el levantamiento de cosechas, como la del olivo”.

El funcionario precisó que pese a la falta de apoyo de la Nación jamás se desatendieron los productores, “en todo momento los acompañamos, con agua, pasto, maíz, mejoramientos de razas de animales, entre otros puntos, por eso creo que es un pronunciamiento muy injusto el que hace CARPA, no se condice con la realidad y mucho menos cuando dicen que no son atendidos, cuando todas las veces que pidieron nuestra presencia no tuvieron que venir a nuestro despacho, sino que innumerables veces fuimos a su sede” y puntualizó que todas las acciones que han realizado se financiaron desde la provincia, como Evinor, cuyos fondos salieron del CFI que se descuentan a la provincia y fueron autorizados.

“Nuestro plan de gobierno se asienta en la producción y el turismo y por eso los acompañamos de esta manera”, indicó y agregó que “estas declaraciones de CARPA no representa el sentir de los productores, en especial de la zona en la que están radicados”.

Rejal expresó que “a la luz de los acontecimientos que les tocó vivir a los productores, los representantes que trabajaron para este sector político le deben una explicación a nuestros productores, acerca de estas medidas, y como no las dieron, tuvo que hacerlo la provincia, protegiendo y acompañando a los productores, al contrario de lo que sucede a nivel nacional”.