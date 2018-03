En la mañana de este jueves, el Intendente tomó juramento a la flamante funcionaria, dicho acto se realizó en el Palacio Municipal, en la sala de Situación y contó con la presencia de los secretarios: General, Heber Sirerol; de Hacienda, José Martínez; de Desarrollo Urbano, Andrea Mercado Luna; la asesora Legal, Lorena Celis; la ex senadora y ex gobernadora, Teresita Luna; subsecretarios, directores y público en general.

Esta área tendrá la competencia de trabajar territorial e institucionalmente en la promoción y articulación de políticas proactivas en las perspectivas de género, además de brindar asistencia y asesoramiento en materia de violencia de genero.

Reconociendo la importancia de la decisión de crear esta nueva área el Intendente remarcó “para nosotros es muy importante desde lo institucional en el Municipio darle rango institucional de primer nivel, resolvimos crear la subsecretaria que va a tener competencia en todo lo que tenga que ver con la problemáticas, pero también en las políticas proactivas que permitan trabajar en la prevención y en la promoción de políticas tendientes a mitigar, a evitar y a proporcionar herramientas que permitan superar situaciones, llevar a la inclusión definitiva y que nos dé a todos como sociedad no solo de debatir y accionar para que definitivamente en La Rioja o al menos como municipio para que seamos un municipio sin violencia de género”.

“La idea es tener todo el año y permanentemente políticas públicas de estado municipal, que respondan a la valoración, prevención, promoción de las políticas de género” dijo y agregó que “a lo largo de estos dos años de gestión hemos desarrollado diversas políticas públicas, inclusive creando desde el comienzo mismo de nuestra gestión una Dirección de Diversidad y que para este mes se programaron en las diversas áreas del Municipio en donde tenemos muchísimas mujeres trabajando y colaborando a quienes agradecemos porque son el bastión de nuestra gestión”.

El Jefe Comunal agradeció el apoyo de la ex senadora y ex vicegobernadora, Teresita Luna, donde destacó además el acompañamiento de diferentes sectores de la militancia “con quienes compartimos una construcción política que nos permita darle a nuestra provincia un proyecto político que sea superador, porque para eso trabajamos, con nuestros aciertos, errores, y limitaciones, pero con la firme voluntad, convicción y coherencia de tener una provincia mejor en cada uno de sus ámbitos”.

La senadora mandato cumplido y ex vicegobernadores, Teresita Luna agradeció y reconoció la acción del Ejecutivo Municipal de atender esta problemática “en reiteradas oportunidades hablamos con el Intendente en diferentes casos de violencia que hay en la provincia y él ha decidido tomar esta decisión muy importante, porque es jerarquizar por primera vez en la historia del Municipio el área de género con un rango de subsecretaría, me parece muy valorable que el municipio no se quede en el ABL, porque el servicio social es fundamental para generar una sociedad libre de violencia, no solo de género, estamos viviendo mucha violencia institucional, por eso yo invito también a que salgamos a defender las instituciones, la democracia y la sociedad en general”.

También recalcó la figura de la nueva funcionaria destacando “estoy muy feliz de la oportunidad que da el intendente, de abrir las puertas a nuestro espacio político porque además de dirigente en el caso de Viviana es un gran cuadro técnico y profesional que se ha desempeñado en distintos lugares, que nos ha acompañado desde la sociedad civil organizando un trabajo de observatorio que ya no existe a nivel provincial, que no sabemos las razones por las que no se ha continuado”.

La nueva subsecretaria Viviana Díaz destacó “cuando se habla de femicidio se ha centrado la atención en la consecuencia de los problemas sociales y la realidad la política de género es mas mucho más amplia, significa tener una mirada de prevención, promoción donde la agenda de estado coincida la agenda social y eso implica estar antes que los problemas ocurran”.

“El hecho de que sigan matando a nuestras mujeres no es un buen indicador no solo porque hay ausencia del estado, el estado no está llegando en tiempo ni en forma, aparte de la atención de intervenir en caso puntuales de violencia, queremos transformar las perspectivas de las escuelas de género, concientizar a la generación que viene, porque la idea es responsabilizar ante lo que nos toca vivir como mujeres”.

Díaz también indicó que se articulará con todos los sectores sociales “trabajaremos con todos los actores haciendo hincapié en que todas las decisiones que se toman a nivel político tienen que ver con la necesidad de armar de una alternativa de gobierno que a la provincia le sirva”.

Además, hizo hincapié en llevar un trabajo previo de diagnóstico para ver cómo se encuentran las instituciones y de esa manera trabajar en función de ello.