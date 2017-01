El Municipio capitalino tiene la decisión tomada de iniciar al retomar la feria judicial, una enorme cantidad de demandas y posterior juicio a cerca de cinco mil ciudadanos que adeudan multas o infracciones impagas por todo concepto.

Al respecto, el Fiscal de Estado Municipal Raúl Galván (h) explicó cual es criterio y los alcances de esta medida que adoptará con firmeza en febrero la Administración Paredes Urquiza.

“Básicamente el Intendente y los secretarios le solicitaron a Fiscalía Municipal que intensifiquemos y pongamos en marcha la ejecución de las multas de distinto tipo, es decir, poner a Fiscalía a trabajar en juicios de una manera más intensa a la que se venía desarrollando en años anteriores”, explicó al diario Nueva Rioja.

El funcionario comunal señaló que para llevar adelante esa tarea “se ha equipado e invertido en infraestructura para poder inicial una gran cantidad de juicios que seguramente van a repercutir en lo que es la tarea judicial en general, porque estamos hablando de una gran cantidad”, y fundamentó esta decisión a afirmar que “la idea es ponerse al día con todo lo que es multas e infracciones impagas, como también a todos aquellas personas que tengan una deuda con respecto a tasas y contribuciones”.

Galván sostuvo que la Comuna “está en condiciones de iniciar el año judicial con aproximadamente cinco mil juicios”.

El letrado explicó por otra parte que “el criterio seguramente será comenzar con las multas más recientes para atrás; es decir todas aquellas que se sacaron en 2015 y 2016 se van a a llevar a juicio primeramente; y de allí para atrás hasta donde la ley provincial nos permita”.

“A medida que vamos iniciando juicios, vamos a avanzar con los años anteriores” apuntó.

Según señaló Galván la dirección de Rentas facilitará al cuerpo de abogados municipales los certificados de deuda “y nosotros lo ejecutaremos”.

El Fiscal Municipal explicó que “la intención del Ejecutivo es poder percibir lo que está previsto en carácter de infracción o multa y avanzar en una tarea que durante años anteriores y por distintos motivos no se realizó con la intensidad con la que se pretende trabajar en esta gestión. Uno de estos motivos era justamente la falta de infraestructura, por eso ahora estamos equipando el área y dejándola en condiciones para iniciar esta gran cantidad de juicios. Tengo diez abogados a cargo y la idea es ponerlos a trabajar sobre esto”.

“Si algún vecino de la Capital tiene alguna infracción o multa impaga, y no la abonó de forma voluntaria, deberá hacerlo ahora mediante juicio”, afirmó

Galván confirmó también que “comenzaremos seguramente con las infracciones de transito porque son con las que ya estamos en condiciones de recibir los certificados de deuda”.

El Jefe de los abogados municipales fundamentó finalmente esta avanzada judicial de la Comuna al argumentar que “el riojano no tiene la cultura de pagar las infracciones porque no pasaba nada. Ahora si va a pasar. El que no pague estará sujeto a que se le embarguen los bienes. La idea es generar esa conciencia. Si un vecino comete una infracción sabe que la tiene que pagar porque la consecuencia del no pago es lleva a ese vecino a juicio. En un juicio se embargan bienes, sueldos, propiedades, automotores. Lo que sucede en cualquier juicio cuando uno pierde”.