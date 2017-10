$15 millones son de un ATN de Nación y los $60 millones restantes, según Paredes Urquiza, son por conceptos no abonados de la coparticipación municipal. Luego, aclaró que pedirá a Nación no tener más de intermediario a la Casa de las Tejas para el envío de ayudas financieras federales.

En la mañana de este martes, el Jefe Comunal brindó declaraciones en torno al reclamo que se le realiza a la provincia debido a la retención injustificada de 15 millones de pesos pertenecientes a un ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que la comuna gestionó pero que todavía no pudo percibir.

En este sentido comentó “esperamos que el Gobierno de la Provincia tome el mensaje dado por las urnas, donde la gente claramente se ha manifestado en contra de esta sistemática que viene sosteniendo, ojalá que podamos encaminar nuestra relación, con el respeto que el Municipio merece, con la transparencia en la relación que la gente exige y que esto nos permita llevar un esquema de desarrollo para todos”.

Además el Mandatario Municipal denunció un faltante de 60 millones de pesos en materia de coparticipación y que no fue girado al municipio “es una suma elevadísima, estamos haciendo el reclamo pertinente a Provincia y esperamos que con madurez institucional y política entiendan que es un reclamo formulado en base a la ley. El Municipio no ha recibido fondo alguno en lo que respecta al Fondo de Desequilibrio Regional, de ello no hemos recibido un solo peso, ni por los incrementos que ha tenido la provincia en materia de coparticipación a raíz del fallo de la Corte Suprema, que les devuelve a los estados provinciales mucho de los fondos que antes no percibían, hay varios elementos que fundan nuestro reclamo y que en el caso del Municipio de capital superan los 60 millones”.

“Si la provincia insiste en esta situación no nos va a quedar más remedio que plantear ante nación la posibilidad de un envío en forma directa de los fondos” afirmó Paredes Urquiza y agregó “si van a seguir siendo retenidos por la provincia creo que una solución se debe dar, la judicial es impensable para nosotros, porque no vamos a tener respaldo alguno pero lo plantearemos a nivel político y a nivel nacional porque el Departamento capital no puede seguirse quedando con los fondos que le corresponden”.

Nuevamente sostuvo que el Gobierno Provincial encarna una política de discriminación muy profunda “somos el único Municipio de todo el país que no recibe fondos que le permiten desarrollar la tarea diaria apenas nos mandan para pagar parcialmente los sueldos y ni siquiera completar la grilla salarial porque no nos mandan para pagar los programas, claramente hay una discriminación por parte de la provincia”.

PRESUPUESTO 2018 Y ANUNCIOS PRESIDENCIALES

Consultado sobre el presupuesto 2018 y los anuncios del Presidente Mauricio Macri el Intendente recalcó “no he visto que el presidente haya hablado de recortes, creo que habló de responsabilidad política e institucional e hizo referencia a los aumentos considerables que se hicieron en épocas pasadas, respecto a las plantas de empleos públicos”. Además indicó que en La Rioja se vio reflejado la irresponsabilidad en el manejo público “nosotros tenemos un ejemplo claro con lo que pasó aquí en la capital en donde en el último semestre de la gestión anterior aumento el 50% de la cantidad de empleados que tenía la provincia, creo que somos un record nacional en eso, son estas medidas de la falta de responsabilidad y el Presidente lo denominó una estafa a la credibilidad pública que obviamente no puede volver a suceder”.

En este sentido puntualizó que la Gestión Municipal fue pionera en ese aspecto argumentando “nosotros manejamos con muchísima responsabilidad ese tema, a tal modo que desde el año pasado con vigencia en este año, la ordenanza del presupuesto anual del municipio, fija el número de empleados de planta que debe tener el Municipio, con lo cual no se debe superar ese número, por iniciativa del propio ejecutivo”.

Sobre la crisis que atraviesa el Concejo Deliberante, aseveró que “me imagino que depondrán varias de las actitudes que están teniendo y que no sirven de nada” porque entiende que el Presupuesto “se tiene que aprobar, forma parte de la responsabilidad política e institucional que tienen los concejales”.

Al finalizar y refiriéndose al tratamiento del presupuesto municipal, sostuvo que en los próximos días se harán los anuncios pertinentes del mismo y expresó “nos parece que debemos plantear un presupuesto para el año que viene, que sea realista, posible de cumplir y en donde podamos desarrollar las políticas públicas que en nuestro caso la gente de la capital que necesita que desarrollemos”.