El lunes por la tarde, los fieles participaron de la Solemne Procesión con las veneradas imágenes del Niño Jesús Alcalde y de San Nicolás, por las calles céntricas.

Durante el comienzo de la Misa, el Obispo hizo una Homilía en el marco de la celebración de los 50 años del Ministerio Pastoral del cura mártir Enrique Angelelli. En ese aspecto, hizo un llamado a los jóvenes trayendo un mensaje del Papa Francisco para que se acerquen a Dios.

“Es posible un Tinkunaco de hermanos”, consideró el Obispo Colombo como inicio de sus palabras al pueblo cristiano presente en la celebración religiosa. En ese aspecto trajo a colación un mensaje del Sumo Pontífice sobre los inmigrantes y refugiados, para “abrazar el espíritu de Misericordia” ante quienes se ven obligados a abandonar sus tierras en conflictos. “Debemos acoger, proteger, promover y refugiar, ser artífices de paz y promotores de paz sin exclusiones”, subrayó.

Por otro lado dijo que es necesario abordar la temática de la emigración desde el interior y el crecimiento de las zonas urbanas, apelando al gobierno provincial y municipalidad para trabajar en esa problemática, “en perspectiva generosa y amplia”.

Luego hizo una reflexión sobre la juventud, la vida en la fe y el compromiso social, en la “desafiante realidad de quienes desean ser protagonistas”. “Vemos a muchos jóvenes preocupados por no encontrar su realidad”, afirmó.

“Dios nunca deja de llamar a vivir la vida y el amor con entrega de corazón. No solo hay poca vocación de sacerdocio sino de formar familias sobre la base del sacramento del matrimonio”, reflexionó el sacerdote, haciendo hincapié en la “incertidumbre en las capacidades”.

“Los jóvenes riojanos son únicos e irrepetibles, que solo pueden dar personalmente con coraje a la vida y al amor, en el Matrimonio, sacerdocio o vida consagrada; no teman preguntarse, dudar, vivir, y pidan y se les dará, busquen y se les abrirá”, agregó Colombo, quien recordó las palabras de Monseñor Angelelli a los jóvenes: “Ustedes son la primavera del pueblo”.

Llamado al diálogo político entre provincia y municipio

Sobre la clase política, el Obispo Colombo indicó: “la responsabilidad de quienes gobiernan nos hace constructores de bien y de cada uno de los argentinos. Están llamados a ponerle el hombro a la patria”.

“A las máximas figuras de la función ejecutiva de la provincia y el municipio: valoro lo que vienen haciendo en favor de la gente, no tengo duda de la hombría de bien, son creyentes y los vi en la fe cristiana. (…) Se mostraron conflictos propios en la coyuntura, con límites propios y ajenos, no faltaron presiones ni intereses mezquinos, no me meto en política y en nombre de nuestro pueblo pido desensillar enojos y desconfianzas”, indicó.

Al respecto expuso que, “el abrazo de ayer al mediodía (por el domingo) urge en nuestra fraternidad. Tinkunaco es tiempo y oro, tiempo de Dios y de los hombres en la bendita Rioja que amamos y que queremos entregarle todo lo que somos. Me pongo a disposición como pastor diocesano para establecer canal de comunicación, notable y sincero”.