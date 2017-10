El gobernador Sergio Casas junto al diputado nacional y presidente del PJ Beder Herrera, encabezó una conferencia de prensa donde también estuvieron presentes el vicegobernador Néstor Bosetti, los candidatos a senadora nacional Florencia López, a diputados nacionales Danilo Flores y Silvia Gaitán, los candidatos suplentes Ricardo Guerra, Ilda Lucero, Claudia Ortiz y Juan del Moral, la diputada nacional Teresita Madera, el jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados Marcelo del Moral, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados Oscar Chamía, el vicepresidente segundo de la Cámara Walter Cruz, diputados provinciales, funcionarios del Gabinete Provincial y dirigentes justicialistas.

“Como titular del Poder Ejecutivo quiero felicitar a toda la población, a todos los compañeros, por la valentía, por la fortaleza, al doctor Carlos Menem, Florencia López, Danilo Flores, Silvia Gaitán y a todos los compañeros, porque hicieron un trabajo fenomenal en todos los departamentos”, manifestó. Continuó al sostener: “no nos toco vencer, hoy triunfó la democracia, han sido otros los resultados, que no nos han sido favorables, así dictan los resultados provisorios”. “No esperábamos este resultado en la Capital. Somos respetuosos de la voluntad popular, siempre lo hemos hecho”, agregó.

Casas recordó que “cuando hemos ganado las elecciones como gobernador y vice fuimos a ponernos a disposición del presidente Macri en una tarea de ser correspondientes con la democracia, somos republicanos y por sobre todo federales”. En ese sentido, afirmó: “vamos a seguir siendo federales porque creo que este altísimo porcentaje de votos que hemos obtenido nos da el aval suficiente para ponernos de pie ante la Nación para seguir reclamando lo que legítimamente nos corresponde y esto lo tenemos que hacer por todos los riojanos”.

“Este resultado no nos fue favorable y quiero el compromiso de quienes han sido consagrados por el pueblo, el compromiso público que han hecho que van a acompañar en la votación del presupuesto. Sé que juntos vamos a tratar de traer, más allá del compromiso que han hecho Pichetto, Sergio Massa y todos los diputados nacionales, para esto que es legítimo para La Rioja”, expresó.

Además, sostuvo que la elección “ha sido desarrollada con normalidad”. Luego, expuso que “todos sabemos que han venido el Presidente, el Jefe de Gabinete, los funcionarios de primera línea del Gobierno Nacional, y han obtenido este triunfo en la Capital. También sabemos de las cosas que han traído en la provincia. Estamos en democracia”.

Para cerrar su mensaje, el gobernador parafraseó a Joaquín Víctor González y dijo “Ya ven que no soy un pesimista ni un desencantado, ni un derrotado. A nosotros no nos ha derrotado nadie y si así hubiera sido la derrota solo hubiera sido para hacernos más fuertes, más idealistas, porque los únicos derrotados son los que no creen en nada, los que únicamente persiguen su interés. Y nosotros somos del amor, y la verdad que con amor estamos triunfando, porque el pueblo de La Rioja va a seguir luchando unido”.

Por último expresó: “convocamos nuevamente a la unidad de todos los riojanos para defender los legítimos intereses del pueblo de La Rioja, vamos a defender los puestos de trabajo del parque industrial, seguir defendiendo la salud pública, la educación, porque somos riojanos, porque todos juntos tenemos que avanzar por nuestra Rioja”.

Beder Herrera

El presidente del partido se hizo responsable de la derrota del PJ en los comicios ya que ofició como jefe de campaña. “Quiero decir que soy el único responsable del resultado, los compañeros pusieron todo pero no se pudo. Nos sorprendió el resultado, no lo preveían las encuestas”, sostuvo.

Finalmente, dijo que “es duro pelear contra el poder hegemónico de Nación, que maneja los medios de prensa, la justicia federal y el dinero del país”, y prometió que el PJ “seguirá dando pelea por la gente”.