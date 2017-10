La, ya habitual, caminata de los candidatos del Frente Justicialista Riojano continúa sumando barrios. En esta oportunidad, con el acompañamiento del secretario general del Partido Justicialista, Sergio Casas, Carlos Menem a la cabeza, Florencia López y Danilo Flores, recorrieron las populares peatonales del barrio Las Ágaves y las calles del barrio Islas Malvinas con una multitudinaria presencia de vecinos.

La “Caravana del triunfo”, con Carlos Menem a la cabeza, sigue sumando barrios y apoyo de las comunidades vecinales de la Capital. Este viernes, los candidatos a senadores nacionales Carlos Menem y Florencia López, y a diputado nacional Danilo Flores, visitaron los barrios Las Ágaves e Islas Malvinas, donde se vivió una verdadera “fiesta peronista” en la que no faltaron los fuegos artificiales, la música, comparsas y baile.

En ese marco, Menem, Florencia y Danilo, acompañados por Sergi Casas, recibieron el ferviente cariño de la gente y dialogaron casa por casa con los vecinos para escuchar sus necesidades, inquietudes sobre la elección y propuestas de proyectos.

La convocatoria barrial fue un total éxito ya que, en aproximadamente las tres horas que duró la caminata, más de 5 cuadras de gente se movilizó al lado de los candidatos para acompañarlos.

Durante el recorrido, los candidatos visitaron el club barrial de Las Ágaves e improvisaron penales junto a los alumnos de la escuelita de fútbol “Los Crack Riojanos”. Respecto al club, Casas rescató el trabajo desinteresado de quienes llevan adelante las actividades con los más de 70 chicos que asisten diariamente a la cancha. Además, visitaron el comedor de “Clarita” en el barrio Islas Malvinas, a quien también felicitaron por su labor con los más humildes.

“Soy gracias a ustedes”

Carlos Menem expresó su alegría por el masivo acompañamiento de los vecinos y jóvenes. Agradeció el apoyo que tuvo a lo largo de su carrera política y dijo que dará hasta sus últimos días al servicio de La Rioja.

“Gracias a todos ustedes llegué a ser gobernador, presidente y actualmente senador; por eso voy a luchar hasta los últimos días de mi vida por ustedes y por mi querida Rioja”, sostuvo notablemente emocionado el ex presidente. Agregó que “seguramente, cuando pase al otro mundo, voy a seguir postulando la doctrina de Perón y Evita”.

Los riojanos debemos estar unidos

El secretario general PJ también dejó su mensaje a los vecinos que acompañaron la caravana del triunfo. “He encontrado la fuerza, la fe y la esperanza, que nunca me abandonan. Quiero decirles que hoy los riojanos estamos de pie como siempre”, manifestó.

“Los poderosos, aquellos que siempre han luchado contra La Rioja nuevamente hoy vienen a la carga, como vinieron por El Chacho y Facundo. En las paso quisieron proscribir a nuestro símbolo máximo, pero no pudieron. Hoy los herederos de Urquiza y Mitre vienen por La Rioja y acá tienen un equipo de riojanos que se ha puesto de pie. Pueden venir cuando quieran”, expresó enfáticamente.

En ese sentido, advirtió: “no nos dejemos engañar por aquellos traidores de hoy que dicen que La Rioja está bien”. “La Rioja no está bien, nos han quitado recursos”, lamentó y agregó: “nos piden que nos quedemos tranquilos porque los recursos están. Pero no nos cumplieron, con un comunicado de prensa nos quieren tranquilizar”. “Por eso, el 22 de octubre necesitamos hombres y mujeres que no traicionen a La Rioja, que no entreguen a los trabajadores, que luchemos por la salud, las viviendas, los caminos y las escuelas. Unidos luchemos por La Rioja”, sentenció.

“Este acompañamiento nos da la pauta de un rotundo triunfo”

La compañera de fórmula de Carlos Menem, Florencia López señaló: “se confirma que este 22 vamos a reventar las urnas: el acompañamiento que tuvimos hoy nos da esa seguridad y estamos muy contentos”.

Consideró que “en cada calle y en cada casa hemos demostrado que está más viva que nunca la mística del peronismo. Y en el 2019 vamos a ser nuevamente gobierno de este hermoso país”.

El candidato a diputado nacional Danilo Flores expresó que fue una caminata “impresionante, que cada vez se va haciendo más grande y eso habla del compromiso y la esperanza que tiene puesta en nosotros la gente”. Agregó: “Lo que yo veo es el gran compromiso de la gente. La gente fue la protagonista en esta campaña, como tiene que ser: ellos nos llevaron por todas las casas que teníamos que visitar y ellos nos dan propuestas también”.