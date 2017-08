Tanto el gobernador Sergio Casas como el presidente del partido Beder Herrera, indicaron que el ex Jefe de Estado estará en las boletas del PJ como precandidato a senador el domingo y convocaron a votarlo para así poder frenar “el intento de proscripción” a su figura y “ponerle un freno a Macri”. El PJ Capital, con dirigentes como Tere Madera, entre otros, lograron una masiva convocatoria. Discursos .

El peronismo riojano se movilizó en defensa del dos veces presidente y tres veces gobernador, Carlos Menem, en un acto multitudinario que tuvo lugar frente a las puertas de la sede de la Casa de Todos del PJ riojano.

Miles de personas dijeron presente con un denominador común: “No a la proscripción de Menem”. Así rezaban en carteles y lo señalaban los dirigentes presentes, luego que de la Cámara Nacional Electoral haga lugar a una impugnación contra el ex presidente que podría dejarlo excluido del comicio.

El senador y precandidato a retener su banca, Carlos Menem, señaló que no le preocupa su proscripción, “lo que me preocupa es la suerte de la gente, me preocupa el trabajo que tenemos que hacer para que aquellos que más necesitan puedan tener la oportunidad de crecer y darle de comer a su familia con dignidad”.

El multitudinario acto fue encabezado por el senador nacional y precandidato a senador nacional, Carlos Menem; quien estuvo acompañado por su hija Zulemita Menem; el gobernador y secretario general del PJ, Sergio Casas; el presidente del PJ y diputado nacional, Beder Herrera; además del vicegobernador Néstor Bosetti; y los precandidatos del Frente Justicialista Rioja Federal, tanto a senadores como diputados nacionales, Florencia López; Danilo Flores; Silvia Gaitán; Ricardo Guerra; Ilda Lucero; Claudia Ortiz y Juan del Moral.

Además estuvieron presentes el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Oscar Chamía; las senadoras nacionales Hilda Aguirre de Soria y Teresita Luna, la diputada nacional Teresita Madera; intendentes, diputados provinciales, autoridades partidarias, representantes gremiales, dirigentes y militantes de los dieciocho departamentos de la provincia.

En primer lugar se proyectó un video en el que se hizo referencia a la trayectoria de Carlos Menem, sus principales pensamientos, reflexiones y recuerdos del gran caudillo riojano. Más de cincuenta radios de toda la provincia transmitieron el acto en vivo. También seis canales de televisión de la provincia en directo y los canales de noticias de Capital Federal TN, C5N, Crónica, CN23, América 24, Telefe, Canal 26.

La Rioja está de pie

El gobernador y secretario general del PJ Sergio Casas fue el encargado de abrir los discursos y agradeció la presencia multitudinaria de todos los rincones de la provincia. “Estamos conmovidos por el calor popular” resaltó y destacó el apoyo “a un hombre que ha consagrado su vida y está dispuesto a seguir luchando por los intereses del pueblo, el símbolo máximo político de nuestra querida Rioja. Ha llegado el momento de reivindicar nuestros sagrados derechos que traidores nos han usurpado”.

“Le quiero decir a mi pueblo que con coraje y valentía vamos a seguir. Nos quisieron arrinconar, nos cortaron los recursos, nos quisieron arrinconar hasta que los compañeros se dieron cuenta que este gobierno nacional estaba dañando a todas las provincias. A quienes dicen que La Rioja estamos bien tenemos que decirles la verdad, hemos perdido más de dos mil trabajadores en el parque industrial, han quitado las pensiones, han quitado la posibilidad a los jubilados de comprar sus remedios. Vamos a decir basta de ajuste”, enfatizó.

“Los riojanos queremos que esta Constitución Nacional sea respetada. Queremos elegir nuestros representantes y vamos a garantizar que Carlos Menem sea electo senador. La democracia no es proscribir a nadie, dejen que el pueblo elija a sus representantes o ¿tienen miedo?. La Rioja está de pie y va a seguir de pie para luchar por nuestros derechos, por nuestros trabajadores”, concluyó.

Votar con el corazón

A su turno, el presidente del PJ riojano y diputado nacional, Beder Herrera, sostuvo que esta situación que se vive por estas horas es netamente de corte político, porque todos los plazos para realizar las impugnaciones están vencidos y lo atribuyó a que “desde la Nación lo quieren proscribir primero y luego ver preso, pero es algo que no vamos a permitir”. También resaltó que la provincia de La Rioja comenzó a cambiar con las gobernaciones de Carlos Menen y aseguró que “el domingo hay que ir a votar con el corazón en la mano para defender al símbolo político de los riojanos”.