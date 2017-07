Ya sea consecuencia de la recaudación o la toma de créditos. En ese contexto, el ministro Juan Velardez dijo que “La Rioja no puede frenar su desarrollo” en asfalto, agua y cloacas por la falta de envío de fondos nacionales “por cuestiones políticas”. “Nación pone carteles pero no envía un peso. Lo lamentamos pero no nos detiene”.