El organo de contralor provincial acusa al ex vice intendente y diputado electo de no rendir cuentas y por ello ya formuló una denuncia penal, según confirmó su titular, Luis Zamora. Alvarez, en tanto, rechazó la acusación y reiteró que es una “torpe operación” política por sus duras críticas al oficialismo y para evitar que asuma.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Luis Zamora, se apersonó a la Legislatura provincial para reunirse con el cuerpo de legisladores del PJ, que le impidió asumir como diputado electo a Felipe Alvarez, y confirmar una denuncia en contra de este último por supuesta falta de rendición de cuentas en su paso por la vice intendencia de Capital.

Puntualmente, Zamora sostuvo que “hemos tratado temas institucionales, y la situación del estado de las rendiciones de cuentas del diputado Felipe Álvarez. Hemos dado toda la información correspondiente para que la Cámara tenga conocimiento de todo lo actuado por el Tribunal de Cuentas.”

Asimismo, Zamora aseveró que “el Tribunal de Cuentas ha hecho intimaciones, ha formulado cargos, inclusive; y ha puesto en conocimiento de la Justicia la falta de documentación y la no presentación ante el Tribunal de las rendiciones”, e indicó que los plazos “ya están vencidos”.

El titular del TCP remarcó que “los plazos han caducado, y el Tribunal de Cuentas debe actuar de acuerdo a lo que la Ley impone, que refiere a la formulación de los cargos por los importes no rendidos.”

Enterado de la situación, quien contraatacó fue Felipe Alvarez, quien salió con los tapones de punta y acusó al oficialismo y al ex gobernador Luis Beder Herrera de estar detrás de esta “operación política” en su contra.

“Menos de 24 hs pasaron desde que el ex gobernador Beder Herrera dijera en declaraciones radiales que me denunciarían y ya comenzó a mover las piezas”, dijo Alvarez.

“En primer lugar, es vergonzoso tener que ocupar tiempo y recursos del Estado, que son de todos, para este tema. Me da vergüenza e impotencia, porque estas operaciones y persecuciones políticas tienen como objetivo tapar los problemas gravísimos que atraviesa nuestra provincia. Con estas cosas, quieren tapar el caso Emmanuel, el aumento del boleto, los negocios oscuros de algunos poderosos”, expuso.

Finalmente, reiteró que “para que no haya dudas, he presentado todas las rendiciones de cuentas. No tengo nada que ocultar y hago públicas para los medios y para los ciudadanos en general, las copias de las presentaciones que me reclaman. Todas fueron presentadas y recibidas oportunamente por el Tribunal de Cuentas Municipal, quien es el órgano de control competente. Pero para Zamora y los diputados del oficialismo esto no es suficiente”.