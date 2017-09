El ex funcionario de Carlos Menem cuando fue presidente de la Nación fue absuelto por la Justicia Federal. El próximo 10 de octubre se darán fundamentos de la absolución. Granillo Ocampo ocupó entre 1994 y 1999 los cargos de secretario de Legal y Técnica, ministro de Justicia y embajador.

El ex ministro de Justicia de Carlos Menem, Raúl Granillo Ocampo, fue absuelto hoy en el juicio oral y público por presunto enriquecimiento ilícito durante los cinco años que fue funcionario de ese gobierno.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 4, Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, absolvieron por el beneficio de la duda a Granillo Ocampo y el resto de los acusados en el caso.

El fiscal federal Marcelo Colombo había pedido en su alegato que Granillo fuera condenado a la pena de tres años y medio de prisión y el decomiso de $2.500.000, que es el total que la Fiscalía estimó que fue el enriquecimiento de Granillo Ocampo.

Los jueces darán el próximo 10 de octubre los fundamentos de la absolución y luego el fiscal podrá apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Granillo Ocampo ocupó entre 1994 y 1999 los cargos de secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, ministro de Justicia y embajador en los Estados Unidos.

El fiscal Colombo lo acusó de haberse enriquecido ilícitamente porque introdujo a su patrimonio 2.500.000 de pesos/dólares de esa época simulando operaciones de compra y venta de acciones de empresas.

Por eso pidió su condena y la de Luis María de la Cruz Agost Carreño, ex intendente de La Rioja y socio de Granillo Ocampo en la constructora Río Manso S.A.

Por otra parte, la Fiscalía pidió la absolución de otros tres acusados, entre ellos la esposa del ex funcionario menemista.

Este es el segundo juicio oral en el que fue juzgado Granillo. En el primero -que también realizó el Tribunal Oral Federal 4- fue condenado a tres años y tres meses de prisión por el cobro de sobresueldos durante el menemismo. También se le impuso el decomiso de $1.350.000.

En ese juicio también fueron condenados Menem y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Las condenas no están firmes porque todavía no fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal.