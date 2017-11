Hace algunos días se conoció un insólito episodio que sucedió en la plaza principal de Caucete, San Juan, donde un pastor evangélico auxilió a una joven “poseída” que se revolcaba en la vereda y gritaba.

Mientras para algunos se trataba de una sobredosis de droga y para otros de un brote psicótico, hay un pastor que dice que la exorcizó. Se trata de Alberto Aciar, y brindó detalles acerca de la historia de Jazmín, la menor “poseída”, que es oriunda de Chepes.

Jazmín fue a Caucete en busca de ayuda para poder “quitar de su cuerpo un demonio que se apoderó de ella el pasado 21 de septiembre”, cuando la adolescente festejaba el Día del Estudiante.

El primer encuentro del pastor Aciar con Jazmín fue el domingo, cuando la niña llegó con su familia en busca de una solución para quitar de su cuerpo un demonio que la atormenta desde hace un poco más de un mes y medio, según señaló Aciar al diario Tiempo de San Juan.

“Todo empezó la noche del 21 de septiembre. Jazmín estaba con compañeros festejando el Día del Estudiante y, en medio de los festejos decidieron jugar al juego de la copa. Fue en el momento en el que tomaba gaseosa que sintió que algo raro pasaba en su cuerpo y desde ahí la tormenta no paró más. Los padres estaban desesperados, ya no sabían qué hacer y cómo hemos hecho varios trabajos en Chepes fue así que llegaron hasta nosotros”, comenzó relatando el pastor.

El martes, luego de mantener un segundo encuentro con el pastor, Jazmín fue con sus primos y padres a la plaza con el fin de distraerse un poco. Fue ahí cuando tuvo un episodio en el que parecía que “el demonio se apoderaba de ella”.

“Llegó la ambulancia, la policía y había gente tratando de ayudar, pero nadie la podía contener. Los padres les pidieron a los policías que me busquen porque sabían que yo la podía ayudar. Yo estaba en mi casa y el patrullero vino a buscarme para llevarme hasta allá. Cuando llegué, el escenario era terrible, lo que se vio en el video no es ni el 10 % de lo que fue. Me puse a orar hasta que se tranquilizó y después la trajimos hasta el templo”, comentó el pastor que tiene sobre su hombro 20 años trabajando con personas poseídas.

“Ahora está mucho mejor, pero todavía su alma no ha sido liberada. Nos quedan algunos encuentros por delante, pero en estos días ella va a volver a su casa. Los padres se han comprometido a volver por lo menos tres veces al mes como para mantener un control y para seguir fortaleciendo sus almas”, finalizó Aciar.