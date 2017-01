Luego de conocerse que el Gobierno Nacional enviará más de 25 mil millones a la provincia de Buenos Aires en reconocimiento a los puntos perdidos por coparticipación, mientras que a La Rioja sigue sin reconocérsele lo perdido en los años ochenta, el presidente del bloque Justicialista, Marcelo Del Moral, manifestó que “es una vergüenza la discriminación que la Nación hace con nuestra provincia, y lo peor, fomentada por dirigentes de Fuerza ‘Cínica’ Riojana”. Cuestionó duramente la discriminación del macrismo con La Rioja y el silencio del ministro riojano Julio Martínez ante la medida de favorecer al Puerto.

El diputado Del Moral declaró que “hoy queda claro que Julio Martínez y Fuerza Cívica fomentan la discriminación de recursos que son de todos los riojanos, y esto es una vergüenza total”.

En ese sentido el legislador afirmó que “cuando hoy vemos en las noticias que a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se le transferirán una sideral cifra en reparación de los puntos perdidos por el fondo del conurbano, deja absolutamente claro que son los propios dirigentes de fuerza “cínica” riojana, encabezados por Julio Martínez, quienes hicieron y hacen lobby para que nuestra provincia no sea reconocida con los recursos correspondientes por Nación, perjudicando notablemente no a un gobierno, no a un gobernador, no a un diputado o a un ministro, sino a todos absolutamente a todos los riojanos desde el más grande al más chico de los departamentos, y evitando así que se concreten obras, programas sociales, nuevas escuelas, hospitales etc.”.

Del Moral también calificó de vergüenza total la actitud de estos dirigentes y señaló que “realmente no sé si estos políticos de fuerza cívica se consideran riojanos, ya que anteponen en sus interés personales y su especulación política, ante el bienestar y el progreso de toda la provincia, lo que sin dudas los muestra con un grado de cinismo político muy pocas veces visto, ya que se la pasan yendo a todos los medios diciendo que ellos trabajan por la provincia, pero la realidad, que nunca miente, demuestra que es todo lo contrario, y claramente apuestan al deterioro permanente de la situación social así después salen a hacerse los “salvadores”, cuando en realidad son ellos mismo los que quieren provocar e instalar un clima crisis en todos los ámbitos del estado provincial”.

“Esta nueva medida también permite que se les caiga otra “careta” como es la del federalismo, ya que durante la campaña pasada Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria, gritaban a los cuatros vientos y en los micrófonos que se les cruzaban por adelante, que ellos venían a instalar el verdadero federalismo, que nación en el gobierno anterior no repartía los recursos como debía, y hoy vemos que son ellos mismo los que avalan esta terrible discriminación hacia todo el interior, ya que a inicios del año pasado se le trasfirieron enorme recursos a la ciudad de buenos aires, y hoy vemos que sucede lo mismo con la provincia, en definitiva este gobierno de Mauricio Macri solo concede fondos claramente a dos distritos nacionales, mientras que al resto solo le pide ajuste y más ajuste”, remarcó.

Finalmente el jefe del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados aseguró que “lo que si queda absolutamente claro es que lo del federalismo fue una de las innumerables cantidad de mentiras y engaños a la sociedad que tanto de fuerza cívica en La Rioja, como del PRO en todo el País hicieron durante la campaña, que sin dudas será recordada como la estafa electoral más grande de la historia, y de la que hoy millones de argentinos están pagando las consecuencias con más pobreza, con menos trabajo y con una enorme recesión económica”.