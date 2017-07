El ministro de Infraestructura, Juan Velardez, consideró hoy, que las declaraciones del ex ministro de Defensa, Julio Martínez, son de un corte oportunista y electoralista, ya que se siguen atribuyendo obras que no gestionaron ni apoyaron nunca, como la ampliación del parque eólico Arauco, el parque solar de Nonogasta y puntualizó que además no pueden explicar los despidos, los tarifazos, y jamás hicieron algo por la provincia.

El funcionario sostuvo que “una vez más, lamentablemente, tenemos que escuchar este tipo de declaraciones que quiere confundir a la gente, pero ellos tienen en claro cuál es la situación y el esfuerzo que está haciendo la provincia” y agregó que “en este esfuerzo él – por Martínez- nunca ha participado y en sus declaraciones ha dicho varias mentiras, primero porque la ampliación del Parque Eólico no es obra de Nación, es una obra del Gobierno Provincial”.

En este sentido, el ministro explicó que el Parque dio inicio con la gestión de Beder Herrera y hoy continua con el gobernador Sergio Casas, quien obtuvo para la SAPEM ARAUCO un crédito en Estados Unidos por 200 millones de dólares, con los cuales se está ampliando por 200 megas el parque.

“Es una gestión propia del gobernador y del equipo de trabajo que lo acompaña, en un futuro esto se inyectará en el sistema interconectado y será muy beneficioso para la provincia”, manifestó.

Por otra parte, Velardez sostuvo que el Parque Solar de Nonogasta también es un proyecto privado que contó desde el primer momento con el acompañamiento de la provincia y el municipio de Chilecito.

“Son lamentables sus declaraciones, continúa con ese tipo de estrategia que cree que lo va a llevar a algún lugar, cuando todos saben que estas obras son proyectos que salen desde los ministerios que conforman el gobierno provincial. Es lamentable y esas declaraciones son todas mentiras”, enfatizó el funcionario.

El titular de la cartera de Infraestructura manifestó que “no es casualidad que aparezcan justo ahora en momentos políticos, cuando no han hecho nada por la provincia” y puntualizó que “no puede siquiera explicarle a los riojanos el por qué de los despidos, los aumentos de luz y demás políticas nacionales que nos han llevado a la situación que hoy vivimos”.

“Los números no mienten, son datos nacionales los que marcan que estamos últimos en obra pública, pero hay datos que el ahora ex ministro no debe conocer y es que la provincia de La Rioja con la poca obra pública que tiene, es la provincia con mayor registro en blanco en la construcción. Es lamentable lo que dijo porque nunca colaboró en nada, nunca sumó, estamos tratando de gestionar estos planes de vivienda que son compromiso del gobierno nacional y todavía no los tenemos”, explicó.