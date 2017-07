En las ultimas horas, pese a volver a reclamar la falta de envío de fondos extracoparticipables de Nación, el gobierno riojano garantizó el pago de la quincenita y el aguinaldo a mediados de mes en forma conjunta.

Sin embargo, fue el propio gobernador quien recordó que en el presente mes el adicional no remunerativo ya no incluirá el plus de $1.500 que tuvo en marzo, abril, mayo y junio, por lo que la quincenita vuelve a $3.500 para los estatales.

Pero por otra parte, sostuvo que ya en agosto con el pago de sueldos de junio, el Ejecutivo hace efectivo el segundo aumento de sueldos del año del 16%, que implicará una suba piso de $1.500 en las categorías más bajas del escalafón.

“Hemos hecho un esfuerzo para el aumento otorgado que va a regir a partir de este 1 de julio y se cobrará en agosto, el cual ha superado la media nacional con un 32% y que lo hacemos con la dificultad que tenemos de la falta de envío de fondos de Nación, pero con transparencia y mucha responsabilidad dándole a nuestros empleados lo máximo que podemos”, cerró Casas.