La Cámara de Farmacéuticos de La Rioja confirmó que desde este miércoles y por tiempo indeterminado no habrá venta de medicamentos por PAMI, debido a que, desde agosto, no reciben el pago correspondiente de la obra social de los jubilados y pensionados.

Su titular, Marcelo Navarro, sostuvo que “no es que las farmacias no es que no quieran atender la obra social sino que no pueden atender en estas condiciones, están con los créditos cortados en las droguerías y no pueden seguir suministrando los productos”.

“Cada vez quedan menos farmacias que quieren atender la obra social y las pocas que atienden ahora ya tienen sus créditos cortados, el 31 se vence el convenio y ellos quieren continuar con el convenio antiguo que no nos favorece en nada”, agregó.

Finalmente, apuntó que “nosotros no tenemos participación del convenio y no tenemos fechas ciertas de pago, las promesas de pago no se cumplen y llegamos a fin de año con los créditos cortados y con los reclamos de los afiliados que son los que pagan los platos rotos”.