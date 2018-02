El diputado provincial electo Felipe Alvarez busca nacionalizar la situación política que atraviesa. Puntualmente esta vez se reunió con el presidente previsional del Senado, Federico Pinedo, donde expuso su posición respecto de la suspensión de su asunción en la Legislatura riojana por parte del bloque del PJ.

Recordemos que los diputados oficialistas le exigen una rendición de cuenta de su paso por la viceintendencia en Capital. Alvarez sostiene que la Legislatura no tiene facultades para reclamarle dichas rendiciones y que viola la Constitución local el hecho de no dejarlo asumir. Además, dice que presentó dichas rendiciones ante el Tribunal de Cuentas municipal.

“Tuvimos la oportunidad de hablar con el Senador del PRO sobre la situación que nos tocó vivir el pasado 14 de diciembre, cuando los legisladores me impidieron asumir el cargo de diputado provincial utilizando burdas excusas”, expresó el ex Nº2 del Palacio Ramírez de Velasco.

Luego, amplió sus conceptos al advertir que “mi caso no tiene precedentes en el país. No existe proceso penal en mi contra, ni dejaron que ejerza debidamente mi derecho de defensa. Ni siquiera me han notificado de algo”, agregó el ex viceintendente y diputado electo. “No podemos seguir viviendo en este estado de falta total de cumplimiento de las leyes y de las normas que regulan la vida en sociedad” afirmó.

Alvarez fue acompañado en la reunión por la ex senadora nacional Teresita Luna.