Durante una de sus visitas a distintos barrios de la zona este, Felie Alvarez se tomó unos minutos para hacer un balance general de cómo ha transcurrido la campaña hasta ahora, faltando sólo la recta final.

Sobre el tema reflexionó “ha sido una campaña agotadora, hemos caminado toda la Ciudad con quienes me acompañan en la lista, pero nunca pensamos que hablar con miles y miles de vecinos nos daría tantas satisfacciones y tanto cariño”. Sobre los puntos centrales de lo transcurrido el último mes, se refirió a los dos planos que estructuraron la campaña.

Por un lado, las propuestas concretas de proyectos que llevarán a la legislatura provincial de resultar electos. En este punto destacó el gran trabajo de los profesionales y equipos técnicos que forman parte del espacio, quienes debatieron y elaboraron 4 proyectos de ley, con un claro perfil de implementación. Estos son: la limitación de los mandatos de diputados provinciales y concejales, o sea terminar con la re-reelección indefinida de estos cargos públicos; la creación de la Agencia Provincial de Empleo “La Rioja Trabaja”, destinada a financiar a microemprendedores, apoyar Pymes y funcionar como una bolsa de trabajo. Un tercer proyecto de Ley es el de blanqueo de la quincenita; esto es, sumar la quincenita a los haberes en blanco que cobran los empleados públicos a principios de mes, haciendo que sumen a los aportes de la futura jubilación y cuenten para el aguinaldo. Por último, la creación de la Universidad Provincial de Oficios, para mejorar las oportunidades de trabajo de nuestra gente, sin límites de edad, y brindar mano de obra calificada y adaptada a las necesidades de todos nuestros sectores económicos.

El otro plano de la campaña se centró en el contacto directo con la gente. Alvarez lo resumió de la siguiente forma: “287 visitas y reuniones con vecinos de los barrios de la Ciudad hasta ahora; más de 10 mil personas son las que se acercaron a conocer nuestras propuestas en las reuniones de trabajo, varios miles de mates compartidos y decenas de miles de charlas honestas y abrazos sinceros con los vecinos” dando a entender que la recepción y el balance general que hace es muy positivo.

Sobre el comportamiento de los adversarios en esta elección, Felipe dijo “lamento que siempre existan quienes gastan la plata de la gente en campañas sucias. Sucias en los contenidos y cosas que inventan sobre los demás, para generar malestar en la gente. Y sucias en lo material, llenando de afiches, pintadas y pegatinas los espacios públicos que tanto nos cuesta mantener limpios. Nosotros estamos convencidos que esto también es lo que la gente nos pide, cuando habla de terminar con las viejas prácticas políticas. Nosotros no hemos hecho ni haremos campaña sucia. No hemos descalificado ni ensuciado a ningún candidato, ni a la Ciudad”.

Para cerrar, resumió lo que concentra el mensaje que han querido llevar a todos en esta campaña “a diferencia de otras listas, nosotros no contamos con el poder y el alcance de los dos principales multimedios de la provincia. Pero trabajando, caminando kilómetros y kilómetros de calles, pudimos demostrar que se puede hacer política de una forma mejor, más honesta y más limpia. El 4 de junio se trata de empezar a definir quiénes van a tomar decisiones que afecten la vida de nuestros hijos por muchos años. Es hora de decir basta a 30 años de concentración de poder. No somos todos los mismo, miremos adelante, no votemos pasado”, finalizó.