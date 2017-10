Junto a la elección legislativa pobladores votan si están a favor de escindir Guandacol del departamento y que se convierta en otro autónomo. Al ser no vinculante, su resultado no ejecuta división alguna, ya que es clave recordar que la palabra final la tendrá la Legislatura.

El secretario electoral nacional Alberto Bruno junto al presidente de la junta electoral nacional Daniel Herrera Piedrabuena, brindaron detalles respecto a las particularidades para el electorado del departamento Felipe Varela para el acto eleccionario de este domingo.

Como es de público conocimiento en este caso además de las elecciones legislativas nacionales en el departamento Felipe Varela unos 8 mil ciudadanos en condiciones de votar, podrán hacerlo en la denominada consulta popular por la autonomía o no del distrito Guandacol.

“Tenemos en todo el departamento Felipe Varela una consulta popular obligatoria y no vinculante a los efectos de que la ciudadanía se exprese por si está a favor de la independencia del distrito Guandacol o no está a favor de la independencia del distrito Guandacol”, explicó Bruno mientras agregó “como esta consulta popular se convoca conjuntamente con una elección nacional para elegir cargos legislativos nacionales en este caso diputados y senadores nacionales, se aplica la ley de Simultaneidad y Elecciones. Esto significa en el caso de la consulta popular se aplica el Código Electoral Nacional y la autoridad de aplicación es la Junta Electoral Nacional”.

“En la práctica la logística en todo el departamento va a haber 33 mesas receptoras de sufragio para elegir cargos publicos electivos y 33 mesas receptoras para la consulta popular, para que la ciudadanía se exprese por Sí o por NO. Es decir que va a haber mesas paralelas, van a tener la misma numeración porque el sistema no nos permite hacer una numeración del 1 al 33 entonces en la práctica el elector va a emitir el sufragio para diputados y senadores y luego se traslada a la mesa contigua para emitir el sufragio para la consulta popular. Es decir que se utilizan mesas distintas, padrón, distinto, autoridades de mesa distinta, urna distinta. Lo único que se comparte es el cuarto oscuro. Las autoridades del departamento están colaborando en cuestiones como dividir el cuarto oscuro. En un extremo van a estar las boletas para diputados y senadores y en el otro extremo las boletas para la consulta popular por el Sí y por el No. Entonces en el caso del departamento Felipe Varela los electores van a tener dos constancias de emisión de sufragio”.

Por su parte, Piedrabuena señaló “vale aclarar que como justicia nacional electoral solamente desplegamos nuestra estructura a los fines de que esta consulta se pueda hacer. Con posterioridad las cuestiones que se suscitaran después, según el resultado que fuese, van a ser cuestiones de la provincia, de la justicia provincial electoral. Quiero dejar en claro esto porque utilizando la normativa electoral nacional para las elecciones de senadores y diputados permitimos la consulta esta no vinculante obligatoria pero en lo que hace a la logística”, culminó.