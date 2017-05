Pese a no ser candidatos el 4 de junio, las figuras del presidente y su ministro tendrán lugar en la boleta que lideran como aspirantes a diputado provincial Gustavo Galván y Alfredo Brigido. La misma había sido objetada por el PJ, por lo que Cambiemos debió achicar fotos de Mauricio Macri y Julio Martínez.

Pese a las impugnaciones de distintos partidos políticos como el PJ, finalmente el Tribunal Electoral Nacional aprobó la boleta electoral del Cambiemos La Rioja de cara a las elecciones a diputado provincial para el 4 de junio.

El justicialismo reclamaba que no incluyera las fotos de Mauricio Macri y de Julio Martínez porque no eran candidatos, pero su pedido no tuvo eco, aunque sí debió achicarse la imágenes del presidente y su ministro que ahora estarán en un rincón de la boleta y en un tamaño más chico.

Respecto de que en las boletas de los partidos por elecciones provinciales tengan imágenes de referentes de los espacios aunque no sean candidatos ya tenía jurisprudencia.

Recordemos que Cristina y Néstor Kichner han estado en presentes en las boletas de elecciones de años anteriores, ya sea a través del PJ como el Frente para la Victoria, que siempre iban a comicios en alianza cuando el kirchnerismo estaba al mando de la Casa Rosada.