En Nonogasta, departamento Chilecito, una empresa privada, con aval de Casa Rosada, ejecutaba la construcción de un Parque Solar que generaría 35 MW al sistema interconectado nacional.

Sin embargo, este viernes la millonaria obra que tiene una inversión de unos 40 millones de dólares fue parada por parte de la justicia, luego de que el diputado nacional Luis Beder Herrera realice un amparo solicitando esa medida.

Puntualmente, el legislador sostuvo que avanzó por la vía judicial porque una vez concretado el proyecto no se prevé que deje regalías en la provincia, pese a usar sus recursos naturales.

“Acá vino una empresa a hacerse los vivos y no lo vamos a permitir. Y si estos tipos con permiso de Nación vienen a producir energía solar sin dejar un peso en la provincia y por 25 años facturarán millones de dólares, no lo voy a permitir”, apuntó.

En esa línea, indicó que “el amparo lo presente yo con mi firma porque no le tengo miedo, no me les amilano y ahora la justicia me dio lugar”, apuntó Beder Herrera.

Ahora, se prevé que la justicia llame a una mediación para evaluar las posiciones de la partes. Beder Herrera tuvo el aval de la provincia para avanzar en esta línea.