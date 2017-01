Fátima Alexandra Stick, de 21 años, era buscada intensamente por familiares, vecinos y policía de la provincia, luego que su madre denunciará que la joven había salido de su casa en Chilecito en la mañana del lunes y había perdido todo contacto con ella.

Finalmente, fue ubicada por la policía en el puesto caminero Nº2 de la Ruta 38 en la madrugada de este martes sana y salva.

En su Facebook, la joven niega versiones de que haya fugado de su vivienda tras pelear con su novio. Su descargo textual:

“Hola qiero decirles que mi novio, matias no tuvo la culpa, el es una hermosa persona conmigo y me demuestra todo los dia que me ama, y su familia es maravillosa, sobre todo su mama que me ayudo muchisimo me dio un lugar y comida, no pueden haber dicho tanta barnaridad sobre el y su familia, me dolio aver visto que le decian tantas cosas… Asi qe por favor pidanle disculpa a mati y su familia, el me ama un monton y yo tambien lo amo.. Me escape de este pueblo simplemente, estoy bien y agradezco a todos lo que se importaron en mi gracias, la verdad mucha gracias por todo la ayuda que hicieron. es obvio que hiban a decir tanta barbaridad, si la memte humana de pobres inveciles no tiene remedio!!”