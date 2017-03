Es que la firma UNISOL no solo cerró su planta en Sanagasta dejando 70 personas sin empleo, sino que además cesanteó 20 operarios en la fábrica de Capital y 40 en Chilecito. El gobierno provincial exige a la empresa que cumpla el acuerdo de no despedir por 180 días que aún no venció. Tere Madera y Beder se reúnen con funcionarios de Industria de Nación. Las importaciones, el problema de UNISOL.