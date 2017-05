Los gobernadores de provincias justicialistas coincidieron este miércoles en un fuerte reclamo por un trato igualitario por parte del gobierno nacional durante un encuentro que se desarrolló en la Casa de Entre Ríos, en la Capital Federal, en el que remarcaron la necesidad de un respeto institucional recíproco que garantice la gobernabilidad tanto de la Nación como de las provincias.

La gobernabilidad tiene que tener un camino de ida y vuelta, aseguraron. Además, coincidieron en la necesaria reorganización del justicialismo nacional.

Del encuentro tomaron parte los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Córdoba, Juan Schiaretti; de Tucumán, Juan Manzur; de Catamarca, Lucía Corpacci; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; de Chaco, Domingo Peppo; de Misiones, Hugo Passalacqua; de La Rioja Sergio Casas y el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González.

Garantizar la gobernabilidad

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti afirmó que en el reparto de los impuestos está la primera inequidad porque la Nación se ha ido quedando con recursos de las provincias y planteó que lo primero a resolver es tratar cómo la Nación los devuelve y cómo se distribuye entre las provincias.

El mandatario cordobés reconoció que La Rioja es una de las provincias perjudicadas con la coparticipación y cuestionó los 35 mil millones que la Nación entrega en la Capital Federal y el conurbano bonaerense en desmedro de las provincias.

Schiaretti fue contundente al sostener: “queremos que al país le vaya bien y por eso tenemos la voluntad y la decisión de garantizar la gobernabilidad a rajatabla y la gobernabilidad tiene que ser de ida y vuelta: garantizar la gobernabilidad a la Nación y que la Nación garantice la gobernabilidad de las provincias”.

“Sostenemos que en el reparto de los impuestos está la primera inequidad porque la Nación se ha ido quedando con recursos de las provincias. Entonces lo primero que hay que tratar es cómo la Nación los devuelve. Resuelto eso tenemos que ver cómo se distribuye entre las provincias. Si bien es cierto que hay provincias que por una reforma fueron perjudicadas con la Coparticipación, como La Rioja, Buenos Aires y Misiones, pero también es cierto que todos los subsidios que da el Gobierno Nacional están en Capital Federal y el conurbano. Eso significa al año 35 mil millones de pesos que la Nación pone para los habitantes de Capital Federal y el conurbano bonaerense en desmedro de las provincias”, dijo Schiaretti.

El gobernador de Córdoba indicó que por otra parte los gobernadores peronistas “queremos la reorganización del Partido”. “Entendemos que la Argentina necesita de un peronismo organizado”, expuso y señaló que “como gobernadores peronistas queremos impulsar y ser parte del proceso de reorganización del Partido que sin dudas se va a dar después de las elecciones, porque en este momento cada una de las provincias tiene su particularidad”.

Gobernabilidad recíproca

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, dijo que los mandatarios provinciales del Partido Justicialista plantearon los problemas en común. “Fue una buena oportunidad para conversar y ponernos de acuerdo en determinados aspectos que propendan a mejorar la calidad de nuestras gestiones y también presentar con la particularidad de cada provincia, propuestas electorales que nos permitan seguir gestionando del modo que lo venimos haciendo”, indicó.

Trabajar hacia adelante

A su turno, el gobernador de Chaco Domingo Peppo comentó que en la ocasión acordaron “un trabajo hacia adelante, ver un programa de reorganización con un peronismo con la vocación de estar con la gente, poner en el oído de la gente esto por lo que trabajamos que es la gobernabilidad, el federalismo, la equidad, la distribución, la recuperación de valores centrales y desde ahí trabajar”.

Vamos a defender a nuestra gente

El gobernador Sergio Casas hizo hincapié en que en La Rioja no hay nada para ajustar y aseguró que “vamos a defender al empleo público, vamos a defender a nuestra gente”.

“Los gobernadores justicialistas hemos analizado la situación que hoy vive la Argentina y cada una de nuestras provincias. Nosotros venimos sosteniendo desde hace tiempo que apoyamos la gobernabilidad del país porque somos republicanos, democráticos y, sobre todas las cosas, federales, pero esa gobernabilidad tiene que tener un camino de ida y vuelta”, expuso el gobernador Sergio Casas.

Asimismo, reflejó que esto es “algo que desde la provincia de La Rioja lo hemos hecho en innumerables oportunidades con este Gobierno nacional pero esa reciprocidad no se da”. Sostuvo que ejemplo de ello es la paralización de la obra pública y el actual problema con los mal denominados fondos extracoparticipables.

“Esto tiene que ver mucho con el federalismo”, recalcó y dijo que “estamos preocupados por la situación que atraviesan los parques industriales, la pérdida de fuentes de trabajo”. A esto agregó que existen versiones que hacen referencia a que este Gobierno nacional después de las elecciones profundizará el ajuste.

“En nuestro caso no tienen nada más para ajustar”, indicó y aseguró nuevamente que “nosotros vamos a defender al empleo público, vamos a defender a nuestra gente, queremos la conservación de nuestro parque industrial porque creemos en la independencia económica, en la soberanía política y en justicia social que tiene que dar el Estado”.

Organización del movimiento justicialista

Casas planteó en ese marco que “el Estado administrado bajo la filosofía del justicialismo es el único que puede dar contención a nuestra gente”. “Vemos graves problemas como el incremento de la canasta familiar, de las tarifas, los sueldos que no alcanzan. Entonces creo que tiene que darse un profundo debate dentro del peronismo, donde se hace un llamado a la unidad y donde los gobernadores justicialistas van a jugar un rol fundamental en ese sentido”, enfatizó.

Del mismo modo, consideró que “el justicialismo tiene que abandonar los individualismos que nunca nos condujeron a nada, para empezar a enarbolar las banderas del General Perón que decía que primero está la Patria, segundo el movimiento y por último los hombres”.

Al respecto, expuso que “es imperioso que a nivel nacional se dé una organización del movimiento justicialista”. “El justicialismo tiene vocación de poder y tiene que volver a ser gobierno en el año 2019. Y en las provincias donde gracias al pueblo sigue gobernando el peronismo, tenemos que conservar esa filosofía de estar al lado de la gente”, afirmó.

Apostar al diálogo

El gobernador de La Rioja dio a conocer también que los mandatarios provinciales “vamos a seguir apostando al diálogo, al respeto, a la gobernabilidad que tiene que ser recíproca, de afecto y respeto mutuo, que no haya funcionarios que pasan por alto a los gobernadores y esa ha sido también la común coincidencia con los gobernadores”.

“Hay gobernadores que no comulgaban con el gobierno de Cristina (Fernández), como Schiaretti y Mario Das Neves pero que hoy sufren las consecuencias”, manifestó. Al respecto, comentó que en la reunión otro dato que también se abordó fue que La Rioja sufrió un temporal y no contó con la ayuda de Nación. De igual manera sufrió recientemente Comodoro Rivadavia y “el gobernador Das Neves de Chubut que trabajó para el presidente en las elecciones, no ha recibido una sola asistencia”. “Esto nos marca una clara diferencia”, subrayó.

Finalmente, hizo hincapié en que “nosotros queremos que el federalismo se lleve adelante y sea una realidad”. “Primero tenemos que discutir qué le corresponde a la Nación y qué a las Provincias, y en ese conjunto, independientemente que a La Rioja, a Buenos Aires y Misiones le hayan arrebatado parte de la Coparticipación, tenemos que ver. Pero no puede ser que la provincia de Buenos Aires reciba más de 35 mil millones de pesos para subsidios cuando el resto del país sufre las consecuencias de la desocupación, el tarifazo, la caída de la obra pública.

Creo que tenemos que empezar a hacer realidad este federalismo que fue muchas veces declamado y pocas veces practicado”, concluyó.