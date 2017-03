La interna policial está al rojo vivo y lo confirmó el propio jefe de la fuerza, Luis Páez, quien indicó que mucha gente lo quiere fuera del cargo e incluso eso lo llevó a tener amenazas de fuerza.

Respecto de quienes lo quieren afuera de la fuerza, el uniformado sostuvo que “es gente que busca un lugar y como no lo encuentra busca estos caminos que para mí son erróneos porque cuando uno se va de la fuerza tiene que tratar de seguir apoyándola, no tengo porque decirle al nuevo que es lo que tiene que hacer”.

Luego, indicó que quizás a muchos no les gusta su modo de manejarse, al advertir que “seguramente me equivoque muchas veces pero fue en el afán de trabajar y darle mejores cosas a mi gente y a la sociedad, les molestó cuando puse el teléfono al servicio de la sociedad, les molesta que sea gritón pero lo voy a seguir haciendo, la sociedad nos paga para que la cuidemos no para que juguemos con un teléfono en una esquina”.

También se refirió a las amenazas de muerte a él y su familia y apuntó que “no les tengo miedo y seguramente los enfrentaré donde sea y a quien sea, porque mientras haga las cosas bien estoy tranquilo”.

Sin embargo, cuestionó que hayan involucrado a su hijo en este asunto: “mi hijo es adolescente y muchas veces quiere salir y no puede, esta gente cruzó un límite”.