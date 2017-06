La situación es de crisis en el Parque Industrial riojano, que no para de despedir personal. Y ahora, según informó la Asociación Obrera Textil, se sumará la empresa que fabrica alfombras Kalpakian.

Según indicó el titular de la AOT, Ramón Gómez, es solo cuestión de días que la firma decida reducir su planta de personal. Incluso fue más allá y sostuvo que la empresa no descarta dejar La Rioja.

“Los dueños están buscando alternativas para seguir trabajando pero se les hace difícil porque es una fábrica de alfombras y no se venden” indicó el sindicalista.

Luego agregó que “va a haber despidos, eso es un hecho” al informar que “ya estuve reunido con los dueños en Buenos Aires y me dijo que era muy difícil seguirlo sosteniendo”.

En diálogo con Radio La Red, Gómez indicó que ya avisó de la situación al gobierno provincial, que analiza algún tipo de auxilio a la firma, aunque aún no está definido.

“Hace 9 meses que la fábrica no produce y la preocupación es de los trabajadores porque no estaban haciendo nada, simplemente limpiando acomodando un poco, arreglando los baños y llegó un momento en el que el dueño dijo que no lo podía seguir sosteniendo” indicó el secretario general de AOT.