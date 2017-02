El Sindicato de Educadores de La Rioja (SELAR) salió a exigir la inmediata reapertura de la paritaria provincial.

Ante la decisión del Gobierno Nacional de posponer la paritaria nacional hasta tanto cada provincia inicie las negociaciones salariales con sus docentes, el SELAR consideró indispensable poner en marcha cuanto antes la paritaria local.

“Ante el delicado panorama salarial que propone la Nación, el SELAR pidió al Ministerio de Educación la inmediata reapertura de la paritaria provincial para la próxima semana”, informaron en el gremio.

En lo que hace al aumento salarial para el sector, el gremio docente consideró que la mejora en los sueldos “no puede ser menor al 35%” para luego dejar en claro que el salario docente “se discute única y exclusivamente en la mesa paritaria, tanto nacional como provincial”.

En este punto, el SELAR dijo que estará “expectante” a los resultados de la reunión que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio mantendrá hoy con los gobernadores de todo el país para luego de producido ese encuentro “definir la estrategia salarial docente de cara al ciclo lectivo 2017”.

Respecto del pedido de un aumento salarial, el SELaR consideró que “es inadmisible pensar en menos del 35% debido al deterioro del salario que sufrieron los docentes del país por el brote inflacionario del año pasado”.

En ese marco, el gremio realizó una presentación por escrito ante el Ministerio de Educación de la Provincia para solicitar formalmente la apertura de la paritaria local. El gremio SELAR pide que la paritaria provincial se inicie la semana próxima “teniendo en cuenta que este jueves (por hoy) se realizará un cumbre de gobernadores para definir en parte el tema”. El conflicto docente La decisión del gobierno de Mauricio Macri de postergar la paritaria nacional hasta que en cada provincia se comiencen a discutir salarios en las paritarias locales generó profundo rechazo de la CTERA y de la UDA. A nivel provincial, los gremios AMP y UDA no tardaron en hacer oir su descontento con las decisiones que tomó el Gobierno Nacional en torno a los docentes. En AMP ya avisaron que si la Rosada no revisa su decisión de postergar la paritaria nacional, en La Rioja no empezarán las clases. El gremio que conduce Rogelio De Leonardi condicionó el inicio del ciclo lectivo a que se abra la paritaria nacional para discutir aumentos y a que se pasen al sueldo básico los 950 pesos que se dieron de aumento el año pasado. En tanto, en la UDA insisten y exigen que se discuta un piso salarial nacional. En este gremio docente también pusieron en duda el comienzo de las clases si la Nación no pone en marcha la paritaria nacional para discutir salarios.