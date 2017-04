En el marco del lineamiento vertido por el gobernador Sergio Casas de promover un Gobierno de puertas abiertas que escucha a la gente, el ministro de Gobierno Claudio Saúl, recibió a representantes gremiales.

En un claro gesto de acompañamiento, el titular de Gobierno recibió de manos de los trabajadores un petitorio dirigido al primer mandatario provincial donde expresan la preocupación por el impacto de las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional. En ese sentido, desde el Gobierno Provincial se ratificó la firme decisión de seguir trabajando a destajo para evitar la pérdida de fuentes de trabajo.

El ministro de Gobierno, Claudio Saúl manifestó que “esto no es nuevo para nosotros, tanto el gobierno anterior y el gobierno actual vienen luchando para mantener la actividad del Parque Industrial como una actividad económica importante para el empleo de la familia riojana pero fundamentalmente de sostenimiento”.

Al mismo tiempo, expresó que “hoy tenemos que hablar de sostener, no de ampliar ni de incorporar nuevas inversiones, y vemos que las medidas macro económicas que se vienen tomando desde el Gobierno Nacional, en lo que hace a la industrias textil y del calzado, causa desvinculaciones acordadas, suspensiones, despidos y cierres como es el caso de Puma de Sanagasta, que involucra a 100 familias y la amenaza constante, de que no se reactiva la actividad económica, de que no haya consumo, que la gente no compre porque no le alcanza”.

Indicó que “el gobernador Sergio Casas ha luchado en el Congreso de la Nación, para defender los recursos de La Rioja y también por la reexpresión de los bonos fiscales. Es más, todas las semanas la emergencia es formar una agenda política por este tema que es crucial para la defensa del empleado del sector privado y estatal”, y agregó que “vamos a seguir trabajando a la par de los sindicatos, de los trabajadores, con los legisladores nacionales, el vicegobernador y todos los ministros”.

Sostuvo que “los trabajadores han demostrado un fuerte rechazo a las políticas del Gobierno Nacional que han provocado consecuencias graves como la pérdida de los puestos de trabajo”, y añadió que “estamos dispuesto a colaborar y a hacer todo lo que sea necesario para que no se despidan más jefes familias y que puedan llevar el pan dignamente a su casa”.

En ese sentido, remarcó que “hay que tomar medidas urgentes. Hemos visto compromisos que se han materializado y que de alguna manera causan impacto positivo y favorable para los trabajadores, pero las medidas de fondo no se cambian, las medidas no se toman y seguimos en riesgo de seguir perdiendo y esto ha quedado visualizado en la provincia con el cierre de la fábrica Puma”.

Trabajo en conjunto

Por su parte, el titular de la Asociación Obrera Textil, Ramón Gómez manifestó que “estamos preocupados por la situación que está atravesando el Parque Industrial, ya sea en el sectores del calzado, textil y también en lo que respecta a los trabajadores del plástico. Es por ello que le hicimos ver al ministro Claudio Saúl que por intermedio del gobernador Sergio Casas, veamos la posibilidad de entre todos evitar los despidos y suspensiones, dado que a raíz de esta política nacional vamos a tener más gente afuera”.

Por último, expresó que “estamos en comunicación permanente con los distintos gremios, ya que creo que la lucha la tenemos que tener todos y unirnos para que juntos podamos tener una provincia mejor, y agregó “que hoy por hoy estamos viendo la posibilidad de firmar nuevamente un convenio por 180 días más para que no haya despidos y para lo cual estamos trabajando junto al ministro Saúl”.