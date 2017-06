Trabajan bajo el nombre de Bistró, Cover, Séptimo, Ibiza y Pitcher. Incluso, varios de ellos solo estaban habilitados como bar artístico cultura, función que no cumplía, ya que de forma encubierta funcionaba una disco bailable. Se los multó y deberán readecuar las instalaciones.

La Municipalidad de La Rioja, a través de la Dirección General de Espectáculos Públicos y Propaganda, procedió durante el fin de semana a la clausura de bares ubicados en diversos puntos de la ciudad, por no cumplir con las disposiciones pertinentes para su habilitación.

La directora General de Espectáculos Públicos y Propaganda, Solana Chiecher, informó que el viernes 16 de junio, se procedió a la clausura del bar Bistró, ubicado en Av. Alem e Incas, por incumplimiento del objeto de su funcionamiento, ya que, tenía habilitación para funcionar como bar artístico cultural, pero funcionaba como boliche bailable.

Asimismo, el sábado 17, se clausuró el bar Séptimo, que funciona en Dalmacio Vélez Sarsfield y San Martín, ya que tenían la habilitación para funcionar como bar y no como boliche: “el viernes 9 de junio nos reunimos con los propietarios del bar y solicitaron un plazo para adecuar el lugar; este viernes se les avisó que no podían continuar así y el sábado se procedió con la clausura” comentó Chiecher. Además, durante el sábado también se clausuró un bar pool ubicado en el barrio Islas Malvinas, por no presentar la habilitación municipal correspondiente.

La medida con la cual se procede a la clausura fue notificada en tiempo y forma a los propietarios de los bares Bistró, Ibiza, Cover, Séptimo y Pitcher, “Hace una semana se les notificó a los propietarios de esta disposición interna, a la cual debían amoldarse para poder funcionar, estaban notificados que para poder funcionar como bar artístico cultural debían tener el 80% del local ocupado por mesas y sillas para poder” expresó la directora.

Cabe remarcar, que la habilitación para bares artísticos culturales especifica que el local debe estar adecuado para que las personas puedan sentarse, comer, beber algo y en ocasiones disfrutar de algún espectáculo; no siendo un lugar para bailar la principal característica de estos lugares.