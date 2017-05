Además, la ex presidenta indicó que “Cambiemos fue una estafa. Prometieron no devaluar, no subir las tarifas, pobreza cero y bajar inflación, pero hizo todo lo contrario”. Luego apuntó que “cuando le dijimos a la gente que venían por derechos adquiridos, no mentimos”. Las frases destacadas de Cristina Kirchner.