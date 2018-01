El gobernador Sergio Casas sostuvo hoy, al realizar una visita al Vivac de la localidad de Chilecito en el marco de la competencia del Rally Dakar, que recibirá al intendente de la Capital, Alberto Paredes Urquiza, dando respuesta al pedido de audiencia del jefe comunal. Señaló que lo contactará por teléfono en estos días para ponerse de acuerdo, adelantó que será un encuentro institucional y tras señalar que la provincia tiene una situación muy compleja, recordó que el municipio capitalino logró una quita de fondos del presupuesto nacional que le correspondían a toda la provincia.

El mandatario destacó que “tengo una excelente relación con todos los intendentes, como también la he tenido con él”, y agregó que “ningún intendente me hace notas por una costumbre de comunicarnos a través del teléfono, algo que ya haremos seguramente”, tras lo que dejó en claro que “tenemos una situación muy compleja, el municipio capitalino ha logrado una quita de los recursos provinciales y se asignaron a los programas de empleo municipal, lo hemos aceptado porque es la imposición del gobierno nacional, pero vamos a conversar institucionalmente como siempre lo hemos hecho”.

“Sí me parece, y lo digo como hombre del interior, que estas cosas van en desmedro del interior provincial, tenemos que avanzar en una política federal, no solo en la relación Nación – provincia, sino también en la relación provincia – municipios, porque no se puede hablar de federalismo cuando todo quede en la Capital, más allá que allí viva la mayoría de la población”, sostuvo el titular del Ejecutivo provincial.

El Gobernador consideró que “el interior también existe, lo digo como hombre del interior y es el común reclamo de los hombres y mujeres que llevan adelante, con mucho tesón, los municipios del interior”.

“Será un gusto recibirlo, ya nos vamos a poner de acuerdo, lo vamos a llamar por teléfono, no por nota, porque nunca lo hicimos”, finalizó.