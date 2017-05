La policía intenta dilucidar si la persona se suicidó o se trató de un accidente por el cual cayó a un precipicio, ya que a metros del lugar se encontró su auto Renault Scenic con la billetera y su llave puesta. Aún no se informó la identidad del fallecido, que no es de Chilecito, ya que intentan contactar a su familia.

Un hombre fue encontrado sin vida en el fondo de un precipicio en la ruta 40, más precisamente en la Cuesta de Miranda, en el oeste provincial.

Así lo confirmó la policía de la provincia, quien indicó que se trata de una persona mayor de edad, que no es de Chilecito y cuya identidad aún no se puede revelar porque no se le informó a su familia.

Al respecto, se indicó que se intenta averiguar si el hombre cayó por el barranco accidentalmente o si se trató de un suicidio, ya que a la vera del camino estaba su Renault Scenic con las llaves puertas.

“Se toma conocimiento por un llamado realizado a la comisaria de Nonogasta, ya que un transeúnte pone en alerta que una persona aparentemente se habría desplomado al vacio desde la cuesta de Miranda”, informó el subcomisario Gabriel Páez.

Luego, agregó que “se presenta el móvil policial en el lugar y encuentran un vehículo estacionado y desde un precipicio muy pronunciado se observa al supuesto conductor del auto ya en el vacío de la cuesta”.

Hasta el lugar del cuerpo llegaron policías y médicos, que confirmaron el deceso del hombre. Intervino la la jueza Illanes y el fiscal Torres.