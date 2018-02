Desde la Unidad Regional Sexta dieron a conocer el hecho que tuvo lugar ayer, alrededor de las 6:45, por la zona de La Cañada, entre Nacate y Solca, donde un automóvil derrapó e impactó contra un árbol.

Cuando el personal de la comisaría de Malanzán tomó conocimiento del siniestro vial, se dirigió al lugar y constató lo ocurrido, tratándose de un Peugeot 308, dominio MYY-726, con cuatro ocupantes en su interior.

Momentos después, se pudo identificar al conductor, quien sería Juan Matías Luján, de 23 años, hijo del intendente de Malanzán, Mauro Luján. El mismo, iba en compañía de tres menores de 17 años, de apellido Mercado, todos oriundos de Malanzán, a excepción de una de las adolescentes, domiciliada en Portezuelo.

Inmediatamente, llegó personal de emergencias a la escena y trasladó a los protagonistas del choque al hospital de Malanzán, donde decidieron derivar a dos de los jóvenes a la Capital, dado que uno de ellos tenía comprometida la zona del tórax y la cadera, mientras que otra resultó con una posible fractura en el fémur.

Por su parte, Luján y la otra menor quedaron internados en observación en el hospital zonal, no presentando riesgos de complicaciones.

Con respecto a los motivos que originaron el accidente de tránsito, los peritos se encuentran investigando pero, hasta el momento, no habría indicios de ingesta de bebidas alcohólicas, ya que no se encontraron botellas en el vehículo y, según el médico que asistió al conductor en el hospital, no presentaba halitosis alcohólica.