Proyectan señalizar la escuela de cadete e imponerle el nombre de “Emmanuel Garay”. La iniciativa surgió durante el encuentro que mantuvieron en la Secretaria de Derechos Humanos el pasado jueves el entrante ministro de Gobierno, Alejandro Moriconi, el Secretario de DDHH, Delfor Brizuela y Roque Garay, padre del cadete que murió luego de ser sometido a un entrenamiento extremo en la Escuela de Policía.

La reunión se realizó en el marco de la visita institucional que el ministro realizó a la Secretaría. Los funcionarios manifestaron a Garay el total apoyo del gobierno para que la muerte del joven no quede impune.

El ministro por su parte, manifestó que los cadetes no deben tener miedo en denunciar porque tienen el total respaldo del gobierno provincial. Asimismo aseguró que quienes fueron responsables de tanta “aberración”, van a ser llevados ante la Justicia. “Le aseguro que no habrá nada que pueda impedir que los responsables vayan al proceso judicial y tengan la condena que merezcan tener”, aseveró Moriconi. A la vez que garantizó que se asegurará de que esto no vuelvan a repetirse. “La Escuela de Cadetes debe tener los mejores instructores desde el punto humano” dijo.

Entre los temas tratados durante el emotivo encuentro, surgió la posibilidad de señalizar la Escuela de Cadetes e imponer el nombre de “Emmanuel Garay” a la misma. Así también se proyectó realizar una señalización en la localidad natal de Emmanuel (Departamento General Juan Facundo Quiroga).

Brizuela destacó ante el ministro la grandeza y entereza de Garay a pesar de tanto dolor y lágrimas. “Él no quiere venganza sino justicia”, dijo y remarcó que desde la Secretaría se llevarán adelante todas las acciones necesarias para que se llegue a la verdad y a quienes tengan responsabilidad en lo que pasó se le aplique todo el peso de la ley. Además afirmó: “Estamos a entera disposición de los familiares de cada uno de los cadetes que tuvieron que padecer tanta saña”.

Por su parte Roque, contó detalles de lo que tuvieron que pasar los chicos durante el “feroz entrenamiento al que fueron sometidos”. Así mismo agradeció el constante apoyo y acompañamiento del secretario de DDDHH, desde un primer momento. “Él estuvo durante toda la agonía de Emmanuel y continua estando a nuestro lado”, dijo un Garay conmovido.