Así lo expresó el propio ex presidente, a quien la Cámara Electoral Nacional lo inhabilitó para ser candidato a senador, aunque el fallo ya fue apelado e incluso el PJ prevé llegar hasta la Corte Suprema si es necesario. A su vez, agregó que “no es la primera vez que me proscriben” y se mostró confiado en revertir la situación.

Menem junto a los precandidatos del Frente Justicialista Riojano lista “Rioja Federal”, y los dirigentes del justicialismo provincial participaron del multitudinario acto desarrollado frente a la Casa de Todos, para repudiar el fallo que hizo lugar al pedido de impugnación de la precandidatura de Carlos Menem y brindó una vez más su respaldo al ex presidente de los argentinos.

En este sentido, el actual senador dijo que no le preocupa su proscripción, “lo que me preocupa es la suerte de la gente, me preocupa el trabajo que tenemos que hacer para que aquellos que más necesitan puedan tener la oportunidad de comer y darle de comer a su familia”.

Sobre el fallo de la máxima autoridad electoral, que busca impedir que competa en las PASO del domingo, pese a que en la boleta del peronismo riojano seguirá figurando su cara, dijo que “es producto de la ignorancia de algunos jueces que no tienen en cuenta lo que significa trabajar políticamente en el interior y procurar por todos los medios de llevar al peronismo al triunfo”.

Al analizar la situación que afronta, Menem sostuvo que “no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que me proscriben, ya van varias veces, y esto además pasó con otros grandes en La Rioja que terminaron muertos, como Facundo Quiroga o el Chacho Peñaloza”.

Por último, dijo confiar en que el gobierno nacional no está detrás de su inhabilitación: “no creo que Nación este detrás de estas cuestiones, la Casa Rosada está para otras cosas, no para perseguir y proscribir a gente que ha trabajado toda la vida por el país, como es mi caso”.