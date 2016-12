El Tribunal Federal responsabilizó por ello a la Fiscalía Federal, ya que sostienen que este último “limitó” su fallo al solicitar la exigua pena de 5 años, por lo que los jueces tuvieron que condenar de acuerdo a ese “pedido” porque no podían aplicar una condena superior. Detalles .

La exigua condena de cinco años de prisión para un delincuente atrapado, detenido y llevado a juicio por llevar consigo exactamente 51, 762 kilogramos de droga, en un operativo que dejó espupefactos a los riojanos se realizó “dentro” de los límites que impuso la Fiscalía General Federal de La Rioja al solicitar una pena de cinco años de prisión,

En consecuencia al momento de condenar el Tribunal, que presidió el doctor José Camilo Quiroga Uriburu no pudo exceder ese límite y los jueces se inclinaron por ese máximo solicitado por la fiscalía.

El “sabor a poco” que quedó flotando en el aire luego de conocerse la exigua condena por semejante cantidad de droga, exactamente 47,632 kilogramos de marihuana y 4,130 kilogramos de colhidrato de cocaína, una cantidad nunca vista siquiera en la historia del delito en La Rioja.

Ayer martes, en la sala de audiencias del Tribunal Oral Criminal Federal de La Rioja, ubicada en el sexto piso del edificio del Correo Central, el Tribunal, presidido por el juez doctor José Camilo Quiroga Uriburu y los vocales doctor Juan Carlos Reynaga y doctor Alfredo Raúl Guzmán, ambos jueces de cámara subrogantes dio a conocer los fundamentos del fallo que recayó en contra de Marco Ariel Fernández Rojas, quien fue condenando a la pena de cinco años de prisión efectiva, tras ser detenido con los más de 51 kilogramos de droga que traía para La Rioja.

Los fundamentos

En los fundamentos el Tribunal sostuvo textualmente que “con esta limitada pena que solicitó el Ministerio Fiscal (o Fiscalía General Federal) no se da respuesta al conjunto de la sociedad en éste tema tan delicado donde se está exigiendo a los actores judiciales un mayor compromiso con la problemática del tráfico de estupefacientes”.

Al momento de solicitar la condena, el representante del Ministerio Público Fiscal “requirió se aplique la pena de cinco años de prisión y el mínimo de la multa prescripta por el Artículo 1, inciso C de la Ley 27.302”, puntualizó la sentencia y especificó que “la pena solicitada por el Fiscal General no condice con las penas solicitadas por dicho Ministerio en otras causas tramitadas ante éste Tribunal en las que, habiéndose secuestrado menor cantidad de estupefacientes se solicitó y se aplicó condenas superiores las que no guardan proporción con la solicitada en los presentes autos”, en alusión a la sentencia en contra de Marcos Ariel Fernandez Rojas.

Fuente: Nueva Rioja