Ocurrió en avenida Gordillo. La joven Pizzarro relató en un posteo en su Facebook la terrible experiencia al salir de su casa y la acompañó de fotos con casi un centenar de cortes y mordidas que le provocaron más de 10 perros callejeros que inundan las calles de la ciudad: “gracias a la ayuda de vecinos no me mataron”.

Una joven capitalina de apellido Pizzarro vivió una situación traumática, cuando salía de su casa simplemente para ir al gimnasio.

Es que cuando apenas llevaba recorrido unos metros de la avenida Gobernador Gordillo, la mujer fue atacada por una jauría de perros callejeros que la dejar con profundas heridas en todas las partes de su cuerpo.

La joven relató el momento vivido a través de un posteo de Facebook y agradeció a los vecinos quienes la ayudaron a sacarse los salvajes y agresivos animales de encima.

“Gracias a la ayuda de los vecinos no me mataron”, agregó Pizzarro, quien pese al mal trago, pidió que no se haga lastime a los animales pero si instó a las autoridades a tomar cartas en el asunto del flagelo de los perros callejeros, ya que argumenta que si era un niño lo podrían haber matado.