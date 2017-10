El candidato a senador y ex ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez, celebró la visita que el presidente de la Nación Mauricio Macri concretó a La Rioja este fin de semana. El referente de Cambiemos en la provincia reiteró que Nación enviará los recursos extracoparticipables actualizados y pidió “tranquilidad a los riojanos”.

Martínez felicitó “al intendente Paredes Urquiza y a todos los funcionarios municipales por haber recibido al presidente en su casa. Es un orgullo que nos haya visitado y que pueda ver todo lo que Nación está realizando en nuestra provincia”.

En relación a los fondos extracoparticipables y la no inclusión de ellos en el proyecto de presupuesto nacional para el año próximo, el ex funcionario nacional expresó que “lo hablamos con el Presidente, por lo tanto los riojanos tienen que estar tranquilos porque nuestro gobierno nacional va a enviar todos los recursos y actualizados”, y agregó que “hoy recurren a la campaña del miedo, porque no tienen ideas, proyectos, mística ni candidatos para mostrar; tampoco hay un plan de gobierno con un desarrollo a largo plazo”.

El Presidente Mauricio Macri, realizó una fugaz visita a la provincia este sábado en el marco de una gira que lo llevó también por las provincias de San Luis y Mendoza en el marco de la campaña electoral a 22 días de las elecciones legislativas para brindar un espaldarazo a los candidatos a senadores y diputados nacionales de Cambiemos en las provincias.

El titular del Ejecutivo nacional un timbreo en barrio San Vicente y participó de un acto en las instalaciones de las DARD acompañado por candidato a senador Julio Martínez y el intendente de Capital Aberto Paredes Urquiza.

El Jefe comunal abrió la jornada agradeciendo la visita “y el gran apoyo recibido de nación en materia de obra pública para la Capital” y destacó el acompañamiento de Julio Martínez en las gestiones ante el gobierno nacional.

Finalmente, el candidato al senado de la Nación y principal referente de Cambiemos y Fuerza Cívica Riojana le dio la bienvenida al presidente Mauricio Macri “bienvenido, el pueblo de La Rioja lo recibe con afecto y con cariño. Tiene nuestro apoyo, agradecimiento y queremos que nos siga ayudando”.

“Obras como nunca antes”

Fue una de las contundentes frases, expresadas por el presidente al afirmar “nunca hubo tantas obras en la Ciudad de La Rioja en la historia, como hubo estos dos años. El 70% de las rutas nacionales está en obra, hay planes de viviendas, se construyen viviendas, efectores de salud. Estamos empezando, lo más importante es que el país ha comenzado a crecer” destacó.