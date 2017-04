Advierte que es clave unas PASO como se da a nivel nacional “para que los partidos no elijan a dedo a sus candidatos”. Además, se mostró conforme con la lista de Cambiemos e indicó que su enemigo político “no es el peronista, sino el bederista”.

Desde su despacho en Capital Federal, donde cumple su rol de ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez comanda absolutamente todo lo que se decide en Cambiemos La Rioja.

La conformación de listas para las elecciones provinciales tuvo su aval y se mostró conforme con la designación de Gustavo Galván, hermano de su archirrival Guillermo, como cabeza de la boleta.

En ese contexto, indicó que “estamos contentos, en Capital cerramos una lista de lujo con gente que tiene el perfil de nuestro espacio, personas integras y transparentes”.

Sin embargo, se mostró a favor de cambios en el sistema electoral riojano. “Es necesario que como ocurre con comicios nacionales haya paso, así en los partidos dejen de elegirse los candidatos a dedo”, agregó.

“No me gustaría hablar del PJ en general porque hay gente valiosa y si no pudieron coincidir en una sola lista tendrán sus motivos, pero esto nos deja abierto el debate de que necesitamos las PASO, que podamos seleccionar nuestros candidatos, dirimir y no tener tantas listas, eso definiría más una cuestión política ideológica, si hoy el justicialismo hubiera tenido la herramienta de las PASO dirimía esto e iba con una sola lista de candidatos a las elecciones”, sentenció.

Finalmente, indicó que “mi rival o enemigo político en La Rioja no es el peronismo, sino el bederismo, sus políticas y sus prácticas”.